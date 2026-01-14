Einer der interessantesten E-Reader auf dem Markt hat jetzt ein Upgrade bekommen und lohnt sich dadurch noch mehr!

E-Reader oder Handy? Die Grenzen sind mittlerweile fließend.

Als mir das BOOX Palma 2 zum ersten Mal unter die Augen kam, war ich direkt angefixt. Einfach, weil ich die Idee eines E-Readers im Smartphone-Format erfrischend und anders fand. Und mit dem BOOX Palma 2 Pro hat der Hersteller sich noch einmal selbst übertroffen.

Ein E-Reader im Handy-Format

Wer es kompakt mag, wird das BOOX Palma 2 Pro lieben. Das knapp über sechs Zoll große Display lässt sich perfekt mit einer Hand bedienen und ist durch das schmalere Design auch wesentlich leichter, denn das Gerät wiegt tatsächlich nur 175 Gramm. Auch eine Kamera ist vorhanden, wobei diese eher für Dokumentenscans gemacht ist und nicht für Hochglanzaufnahmen.

Selbst Google Maps könnt ihr auf diesem E-Reader problemlos nutzen.

Aber nicht nur von außen wirkt der Reader wie ein Smartphone: Auch das Betriebssystem ist das gleiche wie auf vielen Handys, denn das Palma 2 Pro verwendet Android 15 und hat damit eine Menge Funktionen, die man sonst eher nicht bei einem E-Reader erwarten würde. So ist etwa der Google Play Store vorinstalliert, damit ihr auch Apps wie Spotify und die Kindle-App nutzen, oder auch mal schnell eure Mails checken könnt. Und das alles auf einem Display, das wesentlich augenschonender ist als bei einem richtigen Smartphone.

Was das BOOX Palma 2 Pro vom Standard-Modell unterscheidet

Alle bisherigen von mir genannten Vorteile treffen auch auf das schon länger verfügbare BOOX Palma 2 zu. Was ist also das Upgrade der Pro-Variante? Da wäre als allererstes das Farbdisplay. Damit könnt ihr nicht nur unterwegs eure Comics besser genießen, Anwendungen wie Maps oder Whatsapp machen in Farbe einfach wesentlich mehr Sinn.

Zudem verfügt die Pro-Version über zwei SIM-Slots und ist 5G-fähig. Ihr könnt also auch unterwegs mobile Daten nutzen und ins Internet gehen. Diese Funktion gibt es bei kaum einem anderen E-Reader, die meist nur mit W-Lan funktionieren. Telefonieren könnt ihr mit dem Gerät aber trotzdem nicht.

Ein weiterer Vorteil, der meiner Meinung nach schon beim Standard-Modell hätte drin sein sollen: die Bedienbarkeit mit dem InkSense Plus, dem Eingabestift von Boox. Die Pro-Variante könnt ihr also auch als Notizbuch nutzen oder Anmerkungen direkt in eure Bücher schreiben.

Für wen ist der neue E-Reader eine Empfehlung?

E-Reader-Smartphones sind eine krasse Nische, aber sie bieten trotzdem alle Vorteile, die auch ein normaler E-Reader mit Notiz-Funktion hat, nur in einem etwas handlicheren Format, welches sich besonders dazu eignet, unterwegs zu lesen oder zu arbeiten. Wer es also besonders kompakt und leicht mag, der wird an diesem E-Reader seine helle Freude haben.