E3 2018 - Bethesda verspricht mehrere neue Spiele & Überraschungen

Die E3 2018 steht vor der Tür und die Publisher stecken in den letzten Vorbereitungen. Das gilt auch für Bethesda, die aber offenbar sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken. Senior Vice President of Marketing Pete Hines hat vor Kurzem erahnen lassen, was da auf uns zukommt. Bethesda will eine "gesunde Anzahl" neuer Titel vorstellen und hat offenbar einige Überraschungen in petto.

Bethesda verspricht viel für die E3 2018 & will es halten

Pete Hines erklärt gegenüber Gamereactor unter anderem, dass die Vorbereitungen für die E3 2018 bereits seit letztem September laufen. Er selbst arbeite jetzt seit sieben oder acht Monaten am diesjährigen Bethesda-Auftritt.

"Wir haben einige Überraschungen auf Lager. Wir werden über eine gesunde Anzahl neuer Spiele und neuer Projekte sprechen und ... schau, ich bin wirklich aufgeregt."

"Ich denke, da wird für jeden etwas dabei sein, egal, was du spielst oder welche Art von Games dein Ding sind. Meine größte Hoffnung ist immer, dass wir die Versprechen der E3 auch wahr machen."

Erfolg von 2017 soll sich wiederholen

Bethesda zieht eine sehr positive Bilanz im Hinblick auf die Versprechen, die auf der letzten E3 gegeben wurden:

"Ich denke, wir haben letztes Jahr viele Sachen versprochen, wir haben jedes einzelne dieser Spiele ausgeliefert und sie waren alle von guter Qualität – ich glaube, wir hatten das höchste Metacritic-Rating aller Publisher 2017 – und das ist dieses Jahr wieder unser Ziel. Nicht nur über neue Sachen zu sprechen, sondern bei diesen Versprechen auch zu liefern und den Leuten die Art von Spielen zu geben, die sie wirklich wollen und von Bethesda erwarten."

Was enthüllt Bethesda auf der E3 2018?

Um es kurz zu machen: Wir wissen auch nicht, was Bethesda auf der E3 2018 präsentiert. Sonst wären die Überraschungen ja auch keine mehr. Die Theorien und Gerüchte reichen von einem The Elder Scrolls 6 über Fallout 5 bis hin zu Starfield. Dabei handelt es sich um ein mysteriöses SciFi-RPG mit Open World, das Bethesda laut einem Leak im Fallout-Universum planen soll. Auch die Ankündigung zu einem dritten Teil der Wolfenstein-Trilogie oder eine Art Sequel zu Prey wären denkbar.

Was wollt ihr von Bethesda auf der E3 2018 sehen?

