E3 2021: Unsere Erwartungen und Wünsche

Nur noch wenige Tage, dann findet vom 12. bis zum 15 Juni die erneut rein digitale E3 statt, die GamePro erstmals als offizieller Medienpartner der weltweit wichtigsten Videospielmesse begleiten wird. Zeit, um ein wenig in die Glaskugel zu blicken und euch zu verraten, über welche Spiele wir in der kommenden Woche unbedingt mehr erfahren wollen.

Hannes verspürt große Sehnsucht nach einem Final Fantasy-Soulslike

Hannes Rossow

@treibhausaffekt



Ja, ich weiß. Gerüchte sind Gerüchte. Ich erwarte nicht wirklich, dass ein Final Fantasy-Soulslike angekündigt wird, ganz ignorieren kann ich die Leaks aber auch nicht. Angeblich soll auf dem Square Enix-Event während der E3 2021 nämlich ein neues Final Fantasy-Spin-off angekündigt werden, das von Team Ninja entwickelt wird. Team Ninja kennen Fans von der Nioh-Reihe, dem wohl fähigsten Soulslike-like, das der Markt zu bieten hat. Und diese Kombi weckt bei mir sofort Sehnsüchte.

Nicht nur, dass ich sowohl die Nioh-Spiele als auch die Final Fantasy-Reihe mag, angeblich soll "Final Fantasy Origin" - so der vermeintliche Name des Projekts - auch auf die Fantasy-lastigen Ursprünge der Square Enix-Marke eingehen. Das könnte bedeuten: Eine Dragoon-Klasse? Ein Bahamut-Boss? Ein Schwarzmagier-Outfit? Sollte sich das Gerücht bestätigen, könnte dieses Konzept auf jeden Fall alle Knöpfe bei mir drücken, die die Flut an Vorfreude-Hormonen loslassen.

Rae will wie immer mehr Science-Fiction - zum Beispiel Mass Effect oder Pragmata

Rae Grimm

@freakingmuse



Zur großen Überraschung von absolut niemandem, der in der Vergangenheit schon einmal GamePro.de besucht hat, nutze ich diese Gelegenheit wie immer, um meinem Wunsch nach mehr Science-Fiction-Spielen/Rollenspielen Luft zu machen. Weil aber meine Kollegin Eleen schneller als "ich nehme Starfield!" gerufen hat und ich mir keinen Machtmissbrauch vorwerfen lassen will, indem ich es ihr wegnehme, sage ich: Wie wärs denn mit einem Update zum nächsten Mass Effect? (Ha, nimm das, Eleen!)



Ja, ja, ich weiß: EA Play findet erst im Juli statt und wenn es überhaupt ein Update zum Sci-Fi-RPG von BioWare gibt, dann wahrscheinlich dann (wenn nicht sowieso erst im Dezember zu den Game Awards wie in den letzten Jahren). Trotzdem stirbt ja die Hoffnung bekanntlich zuletzt. Und selbst wenn es kein Mass Effect geben sollte, dann hätte ich bitte gern neue Infos zu Pragmata. Viel ist über den Science-Fiction-Blockbuster von Capcom noch nicht bekannt und die E3 2021 wäre doch der perfekte Ort, das zu ändern.

Eleen will mehr als nur ein Artwork zu Starfield

Eleen Reinke

@GamePro_de



Für mich gibt es eigentlich nur eines, was ich unbedingt auf der E3 sehen muss - Starfield. Ich kann nicht einmal genau sagen, auf was ich mich bei diesem Titel so freue, denn eigentlich wissen wir ja noch so gut wie gar nichts über das Sci-Fi-Spiel. Ich weiß nur, dass ich zur Ankündigung 2018 relativ frisch mit einem Mass Effect-Durchgang fertig war und schmerzlich auf der Suche nach etwas war, das die entstandene Lücke in meinem Herzen füllen könnte. Und dann wurde Starfield vorgestellt. Science-Fiction-Rollenspiel? Im Singleplayer? Ich war sofort dabei. Seither ist es aber ziemlich still um das Spiel geworden, höchste Zeit also, dass wir endlich ein paar konkrete Infos bekommen.



An dieser Stelle muss ich meiner Kollegin Rae aber auch sagen: Touché. So waghalsig mir News direkt zu Mass Effect zu wünschen, wäre ich niemals gewesen. Jetzt will ich sie aber ein bisschen.

Dennis will endlich wissen, was aus Halo Infinite geworden ist

Dennis Michel

@DemiG0rgon



Halo Infinite darf in dieser Runde hier natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und da unser GamePro-Master Chief aka Tobi im wohlverdienten Urlaub ist, übernehme ich einfach mal seinen Part. Ich, der "Halo-Noob", der nur Teil 1 durchgespielt hat. Aber auch ich, der so unfassbar gespannt ist, was aus dem für lange Zeit verschobenen Spiel geworden ist.



Zwar klangen die Aussagen von 343 zuletzt überaus positiv, es bleibt trotzdem überaus spannend zu sehen, wie das finale Resultat euch und uns letzten Endes begeistert. Doch es gibt auch noch einen weiteren Punkt, warum ich auf Infinite so unglaublich gespannt bin. Der, ob es Microsoft gelingt mit Infinite neue Fans zu gewinnen. Oder, ob Halo ein Spiel rein für seine langjährigen Hardscore-Fans bleibt.

Annika erwartet neue, aber leider unspektakuläre Infos zu Assassin's Creed Valhalla

Annika Bavendiek

@annika908



Ubisoft ist auf der E3 mit dem Ubisoft Forward-Event vertreten. Dort erwartet uns unter anderem etwas zu The Crew 2, For Honor und auch Brawhalla, wie der Publisher bereits selbst durchsickern ließ. Ein Teaservideo lässt aber auch auf Neuigkeiten zu Assassin's Creed schließen.



Gut, dass Assassin's Creed Valhalla auch einen Auftritt auf der E3 bekommt, dürfte wenig überraschen. Immerhin steht im Sommer mit "Die Belagerung von Paris" der 2. DLC ins Haus. Aber genau deshalb erwarte ich lediglich Infos dazu und halte demnach auch meine Erwartungen bewusst niedrig. Ich glaube nämlich nicht, dass Ubisoft uns hier überrascht und Inhalte ankündigt, die mich mit Innovationen vom Hocker hauen. Vermutlich gibt es einfach mehr vom Gleichen. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehrten. Wie wär's Ubisoft? Überrascht mich! Vielleicht sogar mit einer spannenden Enthüllung über Valhalla hinaus?!

Wie schaut's bei euch aus, welches Spiel wollt ihr unbedingt samt vielen coolen Infos auf der diesjährigen E3 sehen?