E3-Leak zum Xbox Game Pass: Ihr bekommt wohl eines der besten RPGs aus 2020

Das Angebot des Xbox Game Pass wächst stetig weiter. Schenken wir einem aktuellen Leak kurz vor der E3-Show von Microsoft Glauben, dann könnte Yakuza: Like a Dragon in den Xbox Game Pass aufgenommen werden. Auf Twitter ist der entsprechende Hinweis festgehalten.

Yakuza: Like a Dragon als Game Pass-Titel

Woher stammt die Info? Im brasilianischen Microsoft Store war kurzzeitig ein kleiner Tag unter den DLCs zu Yakuza: Like a Dragon zu sehen. Dieser gab an, dass der Titel im Xbox Game Pass enthalten sei. Mittlerweile wurde der Tag wieder entfernt, doch ein Twitter-User hat den Leak für uns festgehalten:

Was könnte das bedeuten? Eine Möglichkeit wäre es, dass die Information zu früh veröffentlicht wurde und eigentlich erst während des heutigen E3-Livestreams von Microsoft bekannt gegeben werden sollte. Da Microsoft das Angebot des Xbox Game Pass ständig um neue Spiele erweitert, wäre das durchaus denkbar.

Andererseits besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass das Bild gefälscht wurde. Wir sollten diesen Leak also mit Vorsicht genießen und abwarten, was uns Microsoft mit seinem heutigen Event präsentiert.

Alle Informationen zum heutigen E3-Event von Microsoft findet ihr im folgenden Artikel:

Was ist Yakuza: Like a Dragon?

Bei Yakuza: Like a Dragon handelt es sich um den mittlerweile 7. Teil der Yakuza-Reihe. Ihr schlüpft in die Rolle von Hauptcharakter Ichiban Kasuga, der Vorgänger Kiryu Kazuma als Protagonisten ablöst. Ihr erkundet Yokohama als neue Stadt und lasst das belebte Kamurocho hinter euch.

Die bisherigen Echtzeit-Kämpfe gegen Banditen, Yakuza & Co. werden in Yakuza: Like a Dragon durch ein rundenbasiertes Kampfsystem ersetzt, das an JRPGs erinnert. Das Spiel erschien am 16. Januar 2020 zuerst in Japan.

Neues Futter für den Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass hat sich seit seinem Release im Jahr 2017 zu einem der wichtigsten Services für die Xbox One entwickelt. Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service, mit dem ihr Zugriff auf über weit über 100 Spiele für Xbox-Konsolen habt. Diese könnt ihr nach Abschluss eines Abos ohne Einschränkungen auf eure Konsole laden und spielen.

Seit dem 10. November 2020 hält die Game Pass-Bibliothek exklusiv für Ultimate-Abonnent*innen zusätzliche Spiele bereit. Denn dank eines Deals mit Electronic Arts bekommt ihr Zugriff auf sämtliche Spiele des EA Play-Programms.

Habt ihr Yakuza: Like a Dragon bereits gespielt?