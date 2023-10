Berühmter EA FC 24-Fan gibt richtig viel Geld aus, um sein eigenes Logo im Spiel zu sehen

FIFA-Fan John Green sponsert einen Fußballclub, um sein eigenes Logo in EA FC 24 zu sehen.

Wir alle geben wahrscheinlich zu viel Geld für Dinge aus, die nicht dringend nötig wären: Ein neues Handy, teure Sammlereditionen oder ähnliches. Aber der bekannte Autor John Green hebt das mehr oder weniger sinnlose Geld ausgeben auf ein komplett neues Level: Er sponsert einen Fußballclub in erster Linie deswegen, weil er dann sein eigenes Logo in FIFA beziehungsweise EA Sports FC 24 sehen kann.

Bekannter Autor sponsert Fußballclub vor allem, um sein Logo in FIFA-Spielen sehen zu können

Worum geht's? Im Netz stellt Podcaster und Comedian Ryan Kimble eine simple Frage, die viele von uns wahrscheinlich mit interessanten Storys beantworten könnten:

"Nennt etwas Dummes, für das ihr viel zu viel Geld ausgebt!"

Worauf Roman-Autor John Greene (Das Schicksal ist ein mieser Verräter, Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken und Margos Spuren) mit der Aussage reagiert, dass er "dieses Ding gewinnen wird". Und zwar locker. Er gibt nämlich sehr viel Geld aus, um den Fußballclub AFC Wimbledon zu sponsern.

In erster Linie nur deswegen, weil er so sein eigenes Logo in den FIFA-Spielen beziehungsweise jetzt EA FC sehen kann, wenn er darin als AFC Wimbledon spielt. Das Geld hilft dem Verein zwar natürlich auch beim besser werden, aber vor allem geht es dabei um das sehr persönliche Anliegen John Greens.

Das ist natürlich ein Luxus, den sich nur die allerwenigsten Menschen leisten können, aber auch eine extrem witzige Art und Weise, sein hart verdientes Geld auszugeben. Wer würde nicht gern in FIFA/EA FC mit einem Verein spielen, der das eigene Logo trägt?

Es geht aber noch weiter: Der Drittligist AFC Wimbledon ist kein normaler Verein. Er gehört nämlich seinen Fans. Dementsprechend bezahlt John Green nicht nur für das Logo, er besitzt auch einen Anteil am Verein. Er spielt in EA Sports FC 24 also nicht nur mit einem Verein, der sein Emblem trägt, sondern auch noch mit einem Club, der zum Teil ihm gehört.

Falls ihr jetzt denkt, dass dieser Autor ein arroganter und sehr egozentrischer Mensch sein muss, liegt höchstwahrscheinlich falsch. Dieses Logo auf den Trikots gehört nämlich zu DFTBA.com (Don't Forget To Be Awesome), einer Firma, die John Green zusammen mit seinem Bruder Hank leitet. Auch das ist keine normale Firma.

Alles für die gute Sache: 100 Prozent der Profite, die DFTBA erwirtschaftet, werden an wohltätige Zwecke gespendet. Innerhalb der letzten drei Jahre sollen zum Beispiel über 5 Millionen US-Dollar gesammelt worden sein, um die Mütter- und Kindersterblichkeit in Sierra Leone zu senken (via: AFC Wimbledon).

Aber auch da ist immer noch nicht Schluss: Wie ihr bei goodgoodgood in epischer Breite nachlesen könnt, hat John Green unter anderem auch Live-Streams seiner FIFA-Spiele genutzt, um Geld für den AFC Wimbledon zu sammeln.

Mittlerweile wurde sogar ein Teil des Stadions nach ihm benannt und gemeinsam mit Partners in Health sponsert der Autor, Podcaster und Vlogger auch noch das Frauen-Team des AFC Wimbledon.

Wenn ihr genug Geld und ein eigenes Logo hättet, würdet ihr sowas machen? Was ist das Dümmste, wofür ihr zu viel Geld ausgebt?