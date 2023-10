EA FC 24: In FUT gibt's Erling Haaland gratis, wenn ihr euch beeilt - So geht's!

Die FUT-Karte von Erling Haaland gibt's durch eine Aktion von EA.

Bereits in früheren Spielen der FIFA-Reihe konntet ihr beispielsweise eine Ultimate Team-Karte von Mbappé oder Beckham abstauben, ohne die Spieler aus Packs zu ziehen oder für teuer Geld zu traden. Eine solche Aktion gibt's laut einer zu früh geschalteten Shop-Anzeige nun auch in EA Sports FC 24 mit Man City Stürmerstar Erling Haaland.

Was hinter der Aktion steckt und wie ihr euch die Karte von Haaland schnappt, das wollen wir euch hier verraten.

Das hat es mit der FUT-Aktion auf sich

Wie CharlieIntel und YouTuber MattHDGamer berichten, ist die Aktion für den beliebten FUT-Modus auf den Xbox- und PlayStation-Shopseiten von FC 24 aufgetaucht. Hier ein Blick darauf:

Zwar wurde die Anzeige mittlerweile wieder gelöscht. Es sieht jedoch ganz danach aus, als wurde sie lediglich zu früh veröffentlicht.

So bekommt ihr FUT-Haaland

Das müsst ihr tun: Mit Blick auf ähnliche Aktionen und die Anzeige müsst ihr bis zum 1. November lediglich ein Match in Ultimate Team bestreiten. Habt ihr das getan, wandert die Karte am 10. Dezember in euren Besitz über.

Haaland einfach so für FUT? Wo ist der Haken?

Wer sich das Bild oben gut anschaut und die Werte der Topkarten in FUT kennt, hat es sicher schon gemerkt: Ihr bekommt hier "lediglich" einen Erling Haaland mit reduzierten Werten – auf seiner normalen Karte kommt der Stürmerstar auf eine stolze 91, hier nur eine 87.

Wer aber dennoch eine starke Karte für sein Ultimate Team braucht, ohne seine Oma zu verkaufen oder tagelang zu traden (oder verdammt viel Glück zu haben), der bekommt hier dennoch eine starke Karte quasi umsonst. Davon ab ist es ja auch ganz cool, den norwegischen Superstar in seinen Reihen zu haben.

Werdet ihr euch die Karte von Haaland schnappen oder nehmt ihr ihn nur mit seiner 91er-Karte?