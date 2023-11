EA Sports FC trifft auf Yu-Gi-Oh: Neues EA-Patent teast digitales Fußball-Trading Card-Spiel an

Seit diesem Jahr tragen die Fußballspiele von EA nicht mehr "FIFA" im Titel, stattdessen firmiert die Serie unter dem neuen Namen "EA Sports FC". Und es sieht ganz danach aus, als wolle der Publisher mit der Marke nun auch andere Bereiche und Genres besetzen. Darauf deutet zumindest ein neu eingereichtes Patent hin.

Was ist das für ein Patent? Es handelt sich um ein rein digitales Kartenspiel für Mobilgeräte, in dem zwei Spieler*innen mit einem Set aus Fußballspielern gegeneinander antreten, was vom grundsätzlichen Prinzip ein wenig an Hearthstone oder Yu-Gi-Oh! erinnert.

Das Ziel ist es, in die Nähe des gegnerischen Tores zu kommen und einen Treffer zu erzielen. Die ausgespielten Karten und deren Kombinationen verringern bzw. erhöhen die Chancen dafür, weswegen die Kicker*innen möglichst gut eingesetzt werden müssen.

Unterschiedliche Kartentypen, mehrere Modi

Im Patent ist laut gamerant.com die Rede von unterschiedlichen Kartenarten, genauer gesagt Athleten-, Effekt- und Aktionskarten, die dann für weitere Kombinationen im Spielverlauf sorgen. Außerdem soll es ein Matchmaling-System und unterschiedliche Modi geben, darunter eine "Battle"-Variante.

Ein Bild ist beim Patent ebenfalls enthalten:

So könnte das Fußball-Kartenspiel aussehen. (Bild via Gamerant)

Ultimate Team-Nähe macht Kartenspiel zu logischem nächsten Schritt

Natürlich handelt es hierbei nur um ein Patent. Die bloße Existenz davon bedeutet also nicht zwangsläufig, dass EA ein solches Kartenspiel jemals veröffentlichen wird, geschweige denn derzeit daran arbeitet.

Dennoch ergibt ein solches Spiel als Erweiterung des EA Sports FC-Lineups durchaus Sinn. In den "großen" Fußballspielen arbeitet EA schließlich seit vielen Jahren mit Spielerkarten – mit dem Ultimate Team-Modus. Diese jetzt in einem anderen System einsetzen zu können, erscheint wie ein logischer nächster Schritt.

Denn durch diese zusätzlichen Anreize werden viele Spieler*innen noch fester an das eigene Ökosystem gebunden bzw. der Reiz ausgelöst, neue und bessere Karten zu kaufen. Letzteres ist übrigens eine Frage, die das Patent noch offen lässt, die Beschaffung dürfte aber vermutlich ähnlich wie bei Ultimate Team über Packs erfolgen.

Ein Kartenspiel wäre indes nicht die erste Markenerweiterung von EA Sports FC. Vor knapp einem Monat kündigte der Publisher den Strategieableger FC Tactical an. In den grundsätzlich simulierten Matches habt ihr die Möglichkeit, Aktionen wie Verteidigung, Angriff oder Torschüsse rundenbasiert zu beeinflussen. Der Release des Spiels, das ebenfalls ausschließlich für Mobilplattformen erscheinen soll, ist für Anfang 2024 geplant.

Würde euch ein EA FC-Kartenspiel interessieren?