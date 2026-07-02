Spieler loggt sich nach Ewigkeiten bei EA ein, wird damit überrumpelt, dass der Konzern ein Spiel von ihm gelöscht hat

Ein weiterer Realitätscheck, dass einem digitale Spiele nie richtig gehören und beim Online-Spiel die Server eben auch noch ein Problem sind.

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Stephan Zielke
02.07.2026 | 17:28 Uhr

Natürlich kann man Anthem nicht mehr spielen. Aber sollte es auch aus der Bibliothek verschwinden? Natürlich kann man Anthem nicht mehr spielen. Aber sollte es auch aus der Bibliothek verschwinden?

Dass digitale Spiele immer wieder aus den Shops verschwinden, ist mittlerweile leider keine Seltenheit mehr. Unprofitable Server oder abgelaufene Lizenzen zwingen Firmen manchmal einfach dazu, ihre Spiele nicht mehr anzubieten.

Aber wenigstens hat man sie dann ja noch in der eigenen Bibliothek und kann sie bei Bedarf doch noch einmal rausholen, oder?

Einfach aus der Bibliothek gelöscht

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er sich nach längerer Zeit wieder bei EA angemeldet habe. Direkt nach dem Login erhielt er die Mitteilung, dass Anthem aus seiner Bibliothek entfernt wurde.

Video starten 38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Besonders ärgerlich findet er dabei nicht einmal, dass das Spiel inzwischen nicht mehr funktioniert. Die Server von Anthem wurden bereits Anfang 2026 abgeschaltet.

Vielmehr stört ihn, dass der Titel vollständig aus seinem Account verschwunden ist. Anders als etwa bei Steam bleibt das Spiel nicht einmal als Erinnerung in der Bibliothek erhalten.

Ich möchte meine gekauften Spiele immer noch in meiner Bibliothek sehen, egal ob sie eingestellt wurden oder der Verkauf gestoppt wurde.

In den Kommentaren gehen die Meinungen darüber allerdings auseinander. 

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Einige Nutzer*innen kritisieren, dass ein gekauftes Spiel nicht einfach aus einer Bibliothek verschwinden sollte. Andere vergleichen den Kauf dagegen mit einer Eintrittskarte für einen Freizeitpark. Irgendwann endet das Angebot – und damit auch die Nutzung.

Mehr als nur ein Anthem-Problem

Genau solche Fälle haben in den vergangenen Jahren immer wieder die Debatte darüber angeheizt, wem digitale Spiele nach dem Kauf eigentlich gehören. Die Initiative Stop Killing Games fordert deshalb unter anderem, dass gekaufte Spiele nicht einfach vollständig verschwinden, sobald Publisher den Support einstellen.

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von Tobias Veltin
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Zusätzliche Brisanz bekommt die Diskussion durch Sonys Ankündigung, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen. Je stärker sich Gaming in Richtung digitaler Bibliotheken entwickelt, desto wichtiger dürfte für viele Spieler die Frage werden, was nach einem Kauf eigentlich dauerhaft ihnen gehört.

Wie seht ihr das? Sollte ein gekauftes Spiel dauerhaft in eurer Bibliothek bleiben – selbst wenn es längst nicht mehr spielbar ist?

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Genre: Shooter

Release: 22.02.2019 (PC, PS4, Xbox One)

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