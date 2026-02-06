Komplette Katastrophen: Die größten Gaming-Flops

Was passiert, wenn Millionen-Budgets auf pure Inkompetenz, Größenwahn oder schlechtes Timing treffen? In diesem Talk tauchen Felix und Magdalena tief ab in den Trümmerhaufen der Videospielgeschichte.



Wir analysieren, warum ambitionierte Projekte wie Anthem oder Concord krachend gescheitert sind, warum The Day Before als einer der größten Scams aller Zeiten gilt und wie ein einziges Spiel (E.T.) fast die gesamte Branche vernichtet hätte.



Aber nicht nur Software steht im Fokus: Wir werfen auch einen Blick auf Hardware-Kuriositäten wie den Virtual Boy oder die Technik-Fails von Google und Honda. Vom "Beutelquetscher" Juicero bis hin zu persönlichen Enttäuschungen wie Starfield oder Red Dead Redemption 2 – wir besprechen, was einen echten "Flop" eigentlich ausmacht.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!