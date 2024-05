EA Sports FC 24 zum Schnäppchenpreis im Amazon-Angebot: Jetzt vor Start der EM 2024 noch schnell günstig sichern!

EA Sports FC 24 bekommt bald seinen Europameisterschaftsmodus. Jetzt könnt ihr euch das Fußballspiel noch schnell günstig im Amazon-Angebot sichern.

Der Start der UEFA Euro 2024 ist nur noch einen Monat entfernt. Wer die Europameisterschaft in Deutschland nicht nur am Fernseher oder im Stadion verfolgen, sondern selber spielen will, kann sich jetzt noch schnell EA Sports FC 24 günstig sichern. Bei Amazon bekommt ihr den Nachfolger von FIFA 23 aktuell für Nintendo Switch, PS5, PS4 und Xbox im Angebot, und zwar als Teil eines größeren EA-Sales, den ihr hier findet:

Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr das Spiel in allen Versionen gerade nirgendwo günstiger, allerdings ist MediaMarkt mitgezogen und liegt gleichauf mit Amazon.

Wann kann man die EM 2024 in EA Sports FC 24 spielen?

0:33 EA Sports FC 24 - Ankündigungstrailer zum UEFA Euro 2024-Update

Electronic Arts hat bereits Ende 2023 versprochen, bis zum Start der Fußball-Europameisterschaft 2024 am 14. Juni kostenlos einen EM-Modus für EA Sports FC 24 nachzureichen. Bislang ist dieser noch nicht erschienen, der Release dürfte aber nur noch wenige Wochen entfernt sein.

Was hat EA Sports FC 24 sonst noch zu bieten?

Trotz des neuen Namens hat sich inhaltlich im Vergleich zum Vorgänger FIFA 23 nicht allzu viel geändert. Ihr bekommt also nach wie vor ein umfangreiches Fußballspiel, das gekonnt die Waage hält zwischen realitätsnaher Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Gameplay. Die üblichen Modi wie Trainer- und Spielerkarriere, Straßenfußball und Ultimate Team sind wieder mit dabei, außerdem wurden rund 700 Vereine aus über 30 Ligen lizenziert.

1:06 EA Sports FC 24: Der Launch-Trailer pfeift die neue Saison an

Spielerisch gibt es zumindest einen großen Fortschritt, nämlich das neue Spielstile-Feature. Den Spieler*innen werden jetzt 34 verschiedene Spielstile zugewiesen. Dadurch verhalten sie sich spürbar abwechslungsreicher und glaubwürdiger als in früheren Teilen der Reihe, was das gesamte Spielgeschehen realistischer wirken lässt.

Zudem hat EA Sports FC 24 zumindest auf Nintendo Switch große technische Fortschritte gemacht. Auch diese Version läuft nun endlich mit EAs Frostbite Engine. Natürlich sieht EA Sports FC 24 trotzdem auf PS5 und Xbox Series deutlich besser aus, aber der Abstand ist zumindest nicht mehr so riesig. Außerdem wurden endlich wichtige Modi wie der Straßenfußball nachgeliefert.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: