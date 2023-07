EA Sports FC 24 ist zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder eine neue Version auf der Nintendo Switch

EA Sports erscheint endlich mal wieder in einer "richtigen" Version auf der Switch.

Wer die FIFA-Spiele mag, hatte auf der Nintendo Switch in den letzten Jahren einen schweren Stand. Zwar erschienen Umsetzungen für die Nintendo-Konsole, diese waren aber im Vergleich zu den anderen Version – etwa auf PlayStation und Xbox – deutlich abgespeckter. Es gab lediglich Kader-Updates, Modi und Features fehlten, außerdem lief das Spiel nicht auf der Frostbite Engine. Diese "Legacy Editions" waren stets eine ziemlich Enttäuschung, weswegen auch wir regelmäßig vor ihnen warnten.

Doch mit dem Auslaufen der FIFA-Lizenz und dem neuen Namen ändert sich das. EA Sports FC 24 ist der erste Fußballspiel-Release von EA seit FIFA 19 – also seit knapp 5 Jahren – bei dem die Switch-Variante nahezu gleichauf mit den "großen" Versionen ist.

Nicht mehr so abgespeckt wie zuletzt

Das bedeutet: Das Spiel läuft auch auf der Nintendo-Konsole auf der Frostbite Engine, es gibt jetzt auch die Manager-Karriere und den Volta-Modus auf der Hybrid-Konsole. Wie der offizielle Trailer verrät, wird wohl auch der Ultimate Team-Modus in Gänze auf der Switch spielbar sein. Zwar gab es FUT auch in den Legacy Editions, aber stets in deutlich reduzierter Form.

Hier ist der Trailer zur Switch-Version:

0:47 EA Sports FC 24: Die überarbeitete Switch-Version im Gameplay-Trailer

Abstriche müssen auf der Hybridkonsole trotzdem gemacht werden. Während auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC die Animationstechnologie HypermotionV genutzt wird, muss sich die Switch mit "PlayStyles" zufrieden geben, was zwar vom Prinzip ähnlich, aber nicht so tiefgreifend ist. Außerdem fehlt die Cross-Play-Funktion.

Trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung und eine tolle Nachricht für alle, die seit Jahren auf eine "richtige" neue Version eines EA-Fußballspiels erwarten. Bleibt zu hoffen, dass EA das auch in den nächsten Jahren beibehält und wir nicht 2024 bereits mit der nächsten Legacy Edition "überrascht" werden.

EA hat in einem Livestream noch weitere interessante Infos zum kommenden Fußballspiel bekannt gegeben. So wird Manchester City-Stürmer Erling Haaland das Cover der Standard Edition zieren, es gibt zwei weitere Frauenligen sowie die Women's Champions League. EA Sports FC 24 erscheint am 29. September 2023 für PlayStation, Xbox, Switch und PC, Early Access ist bereits eine Woche früher.

Wie findet ihr die Entscheidung von EA?