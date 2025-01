EA Sports FC 25 günstig wie nie im Angebot: Das beste Fußballspiel für PS5, PS4, Switch & Xbox jetzt zum Bestpreis schnappen!

So günstig wie im aktuellen Angebot gab es EA Sports FC 25 laut Vergleichsplattformen noch nie.

Fußballfans können gerade ein tolles Schnäppchen machen: Mit EA Sports FC 25 bekommt ihr den aktuellsten, im September erschienenen Teil der Reihe, die früher unter dem Namen FIFA bekannt war, jetzt günstig im Sonderangebot. Die Versionen für PS5, PS4 und auch für Xbox sind aktuell bei Amazon um 56 Prozent reduziert, laut Vergleichsplattformen waren sie noch nie zuvor so günstig:

Alternativ findet ihr den Deal auch bei MediaMarkt, beide Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange er noch gilt. In beiden Shops könnt ihr zudem auch die Version für Nintendo Switch günstiger bekommen. In diesem Fall gibt es 50 Prozent Rabatt, sodass ihr nur noch 29,99€ bezahlt:

EA Sports FC 25: Was bietet der neue FIFA-Nachfolger?

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen

Im Wesentlichen wird natürlich auch bei EA Sports FC 25 wieder das Übliche geboten. Das Spielgefühl ist nach wie vor irgendwo zwischen einsteigerfreundlichem Arcade-Spaß und realitätsnaher Simulation angesiedelt, wie schon damals, als die Reihe noch FIFA hieß. Außerdem wird trotz des Wegfalls der FIFA-Lizenz nach wie vor ein gewaltiger Umfang mit über 700 Teams aus mehr als 30 Ligen und rund 19.000 Spieler*innen geliefert.

Auch die allermeisten Modi der Vorgänger sind wieder mit dabei, von der Spieler-Karriere bis hin zum beliebten (aber nach wie vor mit Mikrotransaktionen vollgestopften) Online-Modus Ultimate Team. Der Straßenfußball-Modus Volta ist allerdings rausgeflogen und wurde durch den neuen Kleinfeld-Modus Rush ersetzt. In Rush treten 5 gegen 5 an, wobei es abgesehen vom Torhüter keine festen Positionen gibt. Schüsse und Zweikämpfe sind hier wichtiger als eine ausgefeilte Taktik.

EA Sports FC 25 hat einige Verbesserungen zu bieten, im Wesentlichen bekommt ihr trotzdem den gewohnten Spaß und Umfang.

Es gibt noch einige weitere Verbesserungen. Die wohl größte ist, dass man jetzt Spielern nicht nur Positionen, sondern auch Rollen zuweisen kann. Wenn jemand beispielsweise im offensiven Mittelfeld als Spielmacher oder als unsichtbarer Stürmer agiert, sind dafür jeweils ganz unterschiedliche Fähigkeiten notwendig. Dadurch eröffnen sich völlig neue taktische Möglichkeiten.

Ein wenig hat sich also durchaus getan in der erfolgreichsten Fußballspielreihe. Der wichtigste Kaufgrund ist aber natürlich nach wie vor: Es gibt keine ernsthafte Alternative. Wenn ihr die aktuelle Saison mit eurem Lieblingsverein nachspielen wollt, seid ihr ohnehin auf EA Sports FC 25 angewiesen. Aber auch von den Lizenzen abgesehen gibt es aktuell kein Fußballspiel, das auch nur annähernd an dessen spielerische und technische Qualität herankommen könnte.