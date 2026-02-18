EA Sports FC 27 setzt jetzt teilweise auf KI-Kommentatoren - und ich finde es gar keine dumme Idee

Teile des Kommentars von EA Sports FC sind KI-basiert.

Künstliche Intelligenz spielt auch in der Entwicklung von Videospielen eine immer größere Rolle, und erst vor wenigen Wochen habe ich euch gesagt, dass bei mir rein von der KI erstellte Games nicht ins Haus kommen.

Doch das Leben besteht zum Glück nicht nur aus Extremen, daher habe ich heute ein Beispiel für den Einsatz von KI in der Videospielentwicklung, das ich durchaus sinnvoll finde: der Live-Kommentar von EA Sports FC!

Kommentator von EA Sports erteilt KI-Erlaubnis

Wie der englische Sportkommentator Guy Mowbray in einem Interview mit der BBC erzählt, hat er EA die Erlaubnis erteilt, eine KI-Version seiner Stimme für EA Sports FC zu verwenden.

Dabei geht es allerdings nicht darum, dass für kommende Ableger der Fußballsimulation einzig eine KI seine Stimme imitiert und euch vorgaukelt, ihr würdet den echten Mowbray hören. Vielmehr kommt KI zum Einsatz, um die Namen der über 20.000 Spieler und Spielerinnen vorzulesen – und zwar je nach Spielsituation auch mit unterschiedlicher Betonung.

Laut Mowbray steht er für ein neues EA Sports FC wöchentlich von November bis Juli in der Sprecherkabine. Was er dort mitunter am häufigsten macht, ist das Aussprechen der Spielernamen mit unterschiedlicher Betonung.

Um ihm die Arbeit zu erleichtern, hat sich EA mit Mowbray darauf geeinigt, eine KI-Version seiner Stimme zu erstellen, welche einige der Namen für ihn aufnimmt.

Ein absolut sinnvoller Einsatz von KI

Würde EA beim "Live-Kommentar" künftig rein auf KI-Versionen bekannter Kommentatoren wie hierzulande Jan Platte oder Florian Schmidt-Sommerfeld bauen, wäre das für mich ein klares No-Go. Das Thema hatte ich zuletzt bei Netflix' Umgang mit Synchros kritisiert:

Wird KI jedoch beim Kommentar von EA Sports FC lediglich dazu genutzt, um den immensen Pool an Spielern und Spielerinnen vorzulesen, ist das für mich vollkommen legitim, da der Originalton so größtenteils erhalten bleibt.

Zudem haben Mowbray, Platte und Co. so bestenfalls mehr Zeit dafür, um ihren Live-Kommentator mit weiteren eingesprochenen Spielsituationen zu verbessern.

EA zum Thema KI Direkt zum Einsatz von KI in ihren Sportspielen von der BBC angesprochen, gibt EA übrigens folgendes Statement: "KI ist schon lange Teil unserer Entwicklung – von Animationen bis hin zu Gameplay-Systemen – und unterstützt unsere Teams weiterhin dabei, bessere und reaktionsschnellere Fußballerlebnisse zu schaffen. Aber wenn es um Kommentare und Inhalte geht, handelt es sich immer um eine Zusammenarbeit mit unseren Talenten – nicht um einen Ersatz.“

Der vorliegende Fall ist daher für mich ein Beispiel, wie KI in der Spieleentwicklung sinnvoll eingesetzt werden kann. Denn auch das Positive gehört neben häufigen Negativschlagzeilen rund um KI zum Gesamtbild.

Wird hier KI sinnvoll eingesetzt, wie ist eure Meinung zum Thema?