Wuppertal hat zwei offizielle "LEGO Brücken" - und der Klemmbaustein-Look ist auch noch täuschend echt

Hier seht ihr die zweite der beiden LEGO-Brücken in Wuppertal. (Bild: instagram.com/megx.one)

Wer die Worte "LEGO" und "Brücke" zusammen hört, dürfte wohl zu allererst an ein Miniaturmodell aus den bunten Klemmbausteinen denken. Für die Bewohner*innen von Wuppertal hat das allerdings eine ganz andere Bedeutung. Dort handelt es sich nämlich um zwei tatsächliche Wahrzeichen der Stadt.

Diese Brücken bestehen nicht aus LEGOs – sehen aber so aus

Die erste dieser beiden LEGO-Brücken entstand dabei bereits 2011. Graffiti-Künstler Martin Heuwold (bekannt unter seinem Künslternamen MEGX) brachte hier selbst die Idee vor, die stillgelegte Bahnbrücke über die Schwesterstraße im Look von LEGO-Steinen zu gestalten.

Dabei kamen natürlich keine tatsächlichen Klemmbausteine zum Einsatz, vielmehr malte der Künstler die Steine mit Farbspray und Schablonen auf, um so die Illusion von dreidimensionalen LEGOs zu erwecken. Auf die Idee für den Entwurf brachte ihn seine Frau und auch seine Töchter halfen indirekt mit, wie MEGX gegenüber der Westdeutschen Zeitung verraten hat.

Von ihnen lieh er sich nämlich die LEGO-Steine, um einen ersten Modell-Entwurf der Brücke zu bauen. Das Ergebnis sieht auf jeden Fall ziemlich überzeugend aus:

Übrigens müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass die LEGO Group die Nutzung ihres Namens irgendwann spitzkriegt und eine Umbenennung der Brücke fordert – immerhin ist der Spielzeughersteller unter anderem bekannt dafür darauf zu achten, dass beispielsweise nur Klemmbausteine der Marke LEGO wirklich LEGOs genannt werden.

Im Falle des Projektes in Wuppertal hat LEGO aber seine offizielle Zustimmung gegeben. Obwohl auch hier keine "echten" LEGO-Steine zum Einsatz kommen.

Die LEGO-Brücke ist wenig verwunderlich ein beliebtes Tourismus-Ziel für Klemmbaustein-Enthusiast*innen. 2020 kam dann eine zweite LEGO-Brücke (auch Regenbogenbrücke genannt) dazu.

Die ehemalige Eisenbahnbrücke befindet sich am anderen Ende von Wuppertal und über ihr verläuft die Schwarzbachstraße. Übrigens sind das nicht die einzigen LEGO-Motive, die MEGX gestaltet hat. Auf der Instagram-Seite des Künstlers finden sich noch weitere, ähnliche Motive, ebenso wie Häuserfassaden mit Bauklötzchen- oder Super Mario-Motiv.

Findet ihr den Look der LEGO-Brücken überzeugend?