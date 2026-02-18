Die größte Gaming- und LAN-Party Deutschlands: Jetzt Tickets für die CAGGTUS sichern – 2026 gibt es einige Überraschungen!

Wer letztes Jahr schon beeindruckt war, wird 2026 noch mehr staunen: Die CAGGTUS wird 25 % größer!

Bald geht’s wieder los, wenn ein kleiner grüner Kaktus das große Gaming-Festival in Leipzig einläutet!

Vom 17. bis zum 19. April verwandelt sich die Leipziger Messe wieder in das optimale Festivalgelände für alle, die Gaming in allen Formen nicht nur lieben, sondern auch leben

Dieses Jahr wird es aber einige coole Neuerungen geben: Die nunmehr vierte Auflage der CAGGTUS wird wirklich gigantisch!

Hier ein kleiner Eindruck von unserer Show auf der CAGGTUS 2025, damit ihr eine Vorstellung habt:

Das Event schaltet wortwörtlich das nächste Level frei. Denn ist euch bisher auch aufgefallen, dass ein Viertel der Messefläche gar nicht genutzt wurde? Damit ist jetzt Schluss, denn 2026 bekommt ihr noch mehr vom Gelände der Leipziger Messe! Das Festival wächst so mit einem Schlag um 5.000 Quadratmeter auf eine Rekordfläche von insgesamt 20.000 Quadratmetern!

Damit ist die CAGGTUS 2026 so groß wie nie zuvor! Egal also, ob Hardcore-Zocker, Gelegenheitsspieler ab 12 Jahren oder Familien: hier feiern alle ihr gemeinsames Lieblingshobby.

Die gigantische LAN-Party wird 2026 noch gigantischer!

Doch damit nicht genug, die CAGGTUS bietet neben mehr vom Gewohnten auch völlig neue Attraktionen. Darunter sind die neue LVL 18 Area und die analoge Premiere der ersten Card Show für TCG-Fans.

Dieses Jahr gibt es mehr Platz, mehr Action und mehr von Allem, als je zuvor.

Die CAGGTUS 2026: Die Highlights auf 20.000 Quadratmetern

Durch die Öffnung des letzten Hallenviertels gewinnt das Festival dieses Jahr massiv an Platz, der freilich gut genutzt wird. Ob ihr also euch gern an Maus oder Controller versucht, lieber Karten mischt oder Tabletop-Games liebt. All diese Highlights warten vom 17. bis 19. April auf euch:

LVL 18 & Gaming-Action : Im brandneuen LVL 18 erlebt ihr echtes LAN-Feeling an bereits vor Ort aufgebauten High-End-PCs von XMG und mit Top-Peripherie von Razer. Ihr braucht also nicht euer eigenes Equipment mitschleppen, um das LAN-Gefühl zu erleben. Eintritt ist hier gemäß des Mottos auch erst ab 18, es dürfen also auch entsprechende Games gezockt werden. Wer es lieber entspannt mag, taucht in der Cozy Game Lounge in sieben handverlesene Indie-Perlen ab oder feiert in der Freeplay Area Klassiker wie das gute alte Mario Kart.

Auf der CAGGTUS gibt’s zahlreiche Möglichkeiten, um einfach nach Herzenslust zu zocken!

Holt euch euer Ticket für das Gaming-Highlight des Jahres!

Der Erfolg gibt der CAGGTUS recht und auch 2026 ist das Interesse an Tickets groß. Für die LAN-Area sind nur noch wenige Plätze verfügbar.Damit ihr im April also dabei sein könnt, solltet ihr nicht zu lange warten und geschwind eure Tickets buchen. Egal, ob ihr als Solos das gesamte Wochenende durchzockt oder einen actionreichen Tag mit der ganzen Familie plant: Es gibt für jeden ein passende Ticket:

Tagesticket : Perfekt für den Streifzug durch alle Areas (ohne LAN).

Holt euch einfach das passende Ticket und seid dabei, wenn am 17. April Leipzig wieder im Zeichen des Kaktus steht.