EA Sports FC 27 soll endlich eine Open World bekommen und erstes Gameplay und Teile der Map sind bereits geleakt

EA hatte bereits angeteast, dass die Sports FC-Reihe früher oder später um eine Open World erweitert werden dürfte. Allem Anschein nach hat dieser neue Modus erst kürzlich einen ersten Playtest bekommen – aus dem natürlich bereits allerhand Informationen durchgesickert sind. Entsprechend können wir bereits erstes Gameplay und sogar die Map der Hubwelt sehen.
So sieht eine der Maps der Sports FC-Open World angeblich aus
Auf Social Media ploppen derzeit zahlreiche Clips und Screenshots (via Footballgamingzone.com) auf, die scheinbar Gameplay aus dem Playtest zum Open World-Modus zeigen. Mit dabei sind auch zumindest Teile der Map, bei der es sich um eine Stadt handeln soll, die an England angelehnt ist.
Spieler*innen spawnen den Berichten zufolge dabei in einem zentralen, "futuristischen" Hubareal in Form eines Fußballs. Von hier aus sollen sie in der Stadt einerseits Shops erreichen können, wo sich kosmetische Items erwerben lassen. Andererseits gibt es auch Aktivitäten-Hubs, in denen Fans an Minispielen teilnehmen, sich miteinander unterhalten oder bei den Spielen zuschauen können.
Link zum Twitter-Inhalt
Die folgenden sechs Minispiel-Modi sollen dabei bislang enthalten sein:
- Kickabouts
- Draw the Line
- Rush
- Closest to the Pin
- Balloon Ball
- Foot Tennis
Hier könnt ihr euch einen der Clips zum Gameplay auf TikTok anschauen, bis zum Release kann sich dabei natürlich noch einiges ändern:
Link zum TikTok-Inhalt
Die bereits gezeigte Map soll am Ende nicht die einzige im Spiel bleiben. Laut EAFCconcepts soll es zum Start mindestens drei Maps geben, die jeweils an England, Frankreich und Argentinien angelehnt sind. Weitere Maps könnten in Zukunft folgen.
Link zum Twitter-Inhalt
Wann erscheint der Open World-Modus für EA Sports FC? Bislang gibt es noch kein Releasedatum für diesen Modus. Auch hier müssen wir uns vorerst auf Leaks von Footballgamingzone verlassen.
Laut den Quellen der Seite ist es sehr wahrscheinlich, dass der Modus mit dem nächstjährigen Ableger EA Sports FC 27 Einzug in die Reihe halten wird. Das soll aus einer internen Präsentation hervorgehen, bei der der Titel des Spiels auf mehreren Slides vorhanden war. Bislang handelt es sich dabei aber um unbestätigte Gerüchte.
Würde euch ein Open World-Modus für die EA FC-Spiele überhaupt interessieren oder sind euch andere Modi viel wichtiger?
