FIFA 19 - Wieso die brasilianische Mannschaft aus Fake-Spielern besteht

Wer schon ein bisschen in FIFA 19 reingespielt hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass einpaar Namen und Gesichter nicht zu dem aktuellen Geschehen auf dem Fußballplatz passen.

Genauer: Die gesamte Ligo do Brasil inklusive (fast) aller Spieler wurde durch erfundene Spieler mit erfundenen Namen ersetzt. Das gilt auch für die Frauen und Herren der jeweiligen Nationalmannschaften.

Das Gras ist grün, der Ball ist rund

Unser Test zu FIFA 19

Wie kann das sein? Wo sind die Gesichter der Fußballer hin?

Wie so oft hat das Fehlen der Brasilianer in FIFA 19 mit Geld zu tun. Jedes Jahr, bevor Publisher EA Sports ein ein neues FIFA rausbringt, müssen die Lizenzen und Bildrechte jeder einzelnen Mannschaft neu verhandelt werden.

EA zahlt nämlich Geld an die einzelnen Fußballverbände dafür, dass sie die Männer und Frauen in ihren Spielen darstellen dürfen. Und die Bilder von Ronaldo, Hummels und Co sind nicht gerade günstig.

Neymar Jr. allein unter Fremden

Dieses Jahr hat EA sich allerdings mit Brasiliens Verband nicht einigen können, weswegen das Sportspiel ohne die brasilianischen Spieler an den Start ging. Um einen Rechtsstreit zu vermeiden, wurden sämtliche Referenzen aus dem Titel entfernt.

Nur die Legenden-Karten, beispielsweise von Ronaldo, sind noch im Spiel. Und ein einziger Spieler: Neymar Jr. kann wegen einer Sonderlizenz weiterhin gespielt werden. Wie es ihm wohl gefällt, auf einmal in einer Nationalmannschaft voller Fremder zu sein?

Quelle

Braucht ihr die echten Spieler, um in FIFA 19 Spaß zu haben?