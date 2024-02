'EA Sports - it's in the game!' - Das ist die Stimme hinter dem berühmten Sound, den wir in FIFA immer falsch verstehen

Wir stellen euch die Stimme hinter "EA Sports it's in the game" vor.

Es ist ein Spruch, den speziell in Deutschland seit Jahrzehnten Millionen von Spieler*innen bereits hunderte, wenn nicht gar tausende Mal gehört haben. Ob einst in FIFA oder jetzt in EA Sports FC, ob in Madden NFL oder beim Start der jüngeren Formel 1-Spiele, "EA Sports, it's in the game" ist legendär – auch, weil der Slogan speziell in jungen Jahren für viele von uns so schwer zu verstehen war.



Hand aufs Herz, wer hatte früher nicht auch gedacht, dass der Sprecher sowas wie "EA Sports, tsine game" in seiner markant tiefen Stimme sagt?

Was steckt hinter "EA Sports, it's in the game"?

Der YouTube-Kanal Cyberball greift den berühmten Slogan in seinem Video auf und geht dabei folgenden Fragen auf den Grund:

Wer steckt hinter der Stimme?

Wie wird der Satz korrekt ausgesprochen?

Wie hoch war das Honorar fürs Einsprechen?

Das interessante Video könnt ihr euch hier in Gänze anschauen:

Der Mann hinter dem Spruch heißt Andrew Anthony, ist kanadischer Synchronsprecher und anders als vielleicht zu erwarten, war der Slogan nicht zuerst in der FIFA-Reihe zu hören. Andrews erster Auftritt war im 1993er Football-Ableger Madden NFL 94 für das SNES und den SEGA Genesis.

Auch in EAs jüngstem Fußballspiel EA Sports FC 24 ist der markante Slogan beim Spielstart weiterhin zu hören.

Wurde Andrew für seine Arbeit bezahlt?

Laut Cyberball sei Andrew durch einen Freund, der in einer EA-nahen Werbeagentur arbeitete, an die Sprecherrolle gekommen. Für das Einsprechen weniger Sätze habe Andrew kein Honorar bekommen, lediglich die Anreise von Toronto nach Vancouver wurde ihm vergütet.

Ein weiteres Kuriosum aus dem Video: Andrew war äußerst überrascht seine Stimme im finalen Spiel zu hören. Vielmehr hatte er den Job bereits vergessen und nicht daran geglaubt, dass seine Version von "EA Sports, it's in the game" später zu hören sei.

Habt ihr den Spruch gleich korrekt verstanden oder ging es euch früher wie uns und ein Kauderwelsch wie "EA Sports, tsine game" kam bei euch an?