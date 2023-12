Einfache Platin-Trophäe für 1,04 Euro: Kopflose PS4/PS5-Games im aktuellen PS Store-Angebot schütten euch mit Trophäen zu

Im PS Store gibt es wieder easy Platin-Spiele im Angebot.

Im aktuellen Januar-Sale des PlayStation Stores finden sich wieder zahlreiche Angebote, darunter Blockbuster und Geheimtipps, aber auch sogenannte "Easy-Platin"-Spiele.



An dieser Stelle natürlich der wichtige Hinweis: Diese Titel haben rein spielerisch überhaupt nichts zu bieten und existieren einzig und alleine deshalb, um Trophy-Huntern schnell und ohne großen Aufwand die begehrten PlayStation-Kelche zu verschaffen.

Im Angebot sind unter anderem folgende Easy Platin-Titel (deren Trash-Faktor bereits im Titel steckt):

The Jumping Taco - 1,04 Euro

The Jumping Pumpkin - 1,04 Euro

The Jumping Quesadilla - 1,04 Euro

The Jumping Choco Santa - 1,04 Euro

The Jumping Burrito - 1,04 Euro

The Jumping Tofu - 1,04 Euro

Streicheln Sie den Hund - 2,39 Euro

Streicheln Sie den Fisch - 2,39 Euro

Streicheln Sie den Hamster - - 2,39 Euro

Streichle die Kuh (Ja, hier wurde wirklich plötzlich aufgehört zu siezen) - 2,39 Euro

Ein Spiel im PS Store-Angebot, das sich auch spielerisch lohnt:

Was dahinter steckt: Spiele wie "The Jumping Taco" von ThiGames oder "Streicheln Sie" bzw. "Streichle [hier beliebiges Tier einfügen]" von Game Achievements Ltd sind keine Spiele im eigentlichen Sinne. Vielmehr verbergen sich dahinter simple Clicker, also "Games", bei denen ihr lediglich eine Taste drücken müsst. Und die liefern euch in nur wenigen Minuten etliche Silber- und Gold-Trophäen sowie die begehrte Platin.

"Press X for Trophies" - Shovelware überflutet den PS Store

Mehr zum Thema Platin auf Tastendruck: Dieses Spiel macht deutlich, wie wertlos Trophäen mittlerweile sind von Chris Werian

Ob euch die einfach verdienten digitalen Abzeichen, die anschließend euer Profil schmücken, das Geld wert sind, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden – und auch ob ihr dies unterstützen wollt. Hierbei handelt es sich schließlich um ideenlose und möglichst günstig produzierte Shovelware. Mehr zur Problematik dahinter lest ihr im oben verlinkten GamePro-Artikel.