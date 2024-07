Ebay-User bietet PS5-DevKit als Pizza-Wärmer (!) an, verkauft es für €10.000 und muss jetzt um seinen Account fürchten

Letztlich sah die PS5 zwar nicht so aus, aber die DevKits kamen dem schon sehr nahe (Bild: Let's Go Digital).

Die PS5-DevKits haben oben in der Mitte eine Aussparung, die von der Form ein wenig an Pizzastücke erinnert. Und weil dort wohl auch warme Abluft herausströmt, eignen sich die Geräte offenbar sehr gut dazu, dort etwas zu erwärmen.

Wenig überraschend also, dass auf eBay jemand – scherzhaft natürlich – ein solches DevKit als Pizza-Wärmer angeboten hat. Dass er überhaupt ein DevKit zum Verkauf steht könnte dem Verkäufer jetzt allerdings große Probleme einbringen.

PS5-DevKit wird auf eBay als Pizzastück-Wärmer zum Verkauf angeboten und geht für über 10.000 Euro weg

Darum geht's: Auf eBay hat eine Person ein offenbar echtes PS5-DevKit zum Verkauf angeboten. Hier könnt ihr euch die bereits über die Bühne gegangene Auktion noch im Original auf der kanadischen eBay-Seite ansehen. Das gute Stück hat für umgerechnet 10.343,54 Euro den oder die Besitzer*in gewechselt.

Das Kuriose daran war die Beschreibung: Als ob ein PS5-DevKit nicht schon attraktiv genug wäre, wurde dieses hier auch noch als PizzaStation und Pizza-Kit beworben. Komplett mit Bildern, die dann auch wirklich zeigen, wie ein Stück Pizza in der Aussparung auf der Oberseite des DevKits liegt. Da es mehrere Bilder aus allen möglichen Perspektiven gibt, scheint das Ganze tatsächlich echt zu sein.

Was ist ein DevKit? Als Development-Kits werden frühe Versionen von Konsolen bezeichnet, die noch nicht dem endgültigen Design entsprechen müssen, aber bei der verbauten Hardware in der Regel schon recht nah an das herankommen, was letztlich in der finalen Konsole steckt. Diese DevKits werden vor dem Launch an Entwickler*innen verteilt, um Spiele für die neue Hardware entwickeln zu können.

Es gab wohl mehrere Fälle: Auf Twitter berichtet der Account ConsoleVariations von noch einem sehr ähnlichen Fall. Wir wären eigentlich davon ausgegangen, dass es ein- und dieselbe Auktion gewesen sein muss, aber die Bilder und der Preis von nur 6.000 Dollar deuten darauf hin, dass sich diesen Scherz mindestens noch eine weitere Person erlaubt hat. Dieses Mal sogar komplett mit einem Pfannenwender im PlayStation-Design:

Das könnte Ärger geben: Normalerweise sind solche DevKits immer eindeutig zugeordnet und diese Zuordnung kann in der Regel auch nachverfolgt werden. Sony dürfte also keine Probleme damit haben, herauszufinden, von wem genau dieses PS5-DevKit in Umlauf gebracht worden ist – und anschließend dagegen vorgehen. DevKits dürfen nämlich in der Regel nicht verkauft werden und dem eBay-Nutzer droht mindestens ein Verlust seines Accounts, wenn nicht sogar noch mehr.

War das DevKit gestohlen? Eine mögliche Erklärung dafür, wieso diese PS5-DevKits trotzdem zum Verkauf angeboten worden sind, besteht darin, dass sie einfach geklaut worden sein könnten. Dann dürfte es den Verkäufer*innen herzlich egal sein, zu welchen Entwicklerstudios ihre Herkunft zurück verfolgt werden kann. Womöglich haben in der Vergangenheit Mitarbeiter*innen die DevKits beim Firmenaustritt einfach mitgehen lassen.

Wie findet ihr das PS5-DevKit, vor allem so als Pizzastück-Wärmer? Was glaubt ihr, wo sie herstammen?