Meine Eltern lieben diesen Saugroboter mehr als mich und ihr könnt euch darauf gerade über 450€ sparen!

Der Ecovacs X11 OmniCyclone sagt Schmutz und Tierhaaren den Kampf an!

Bei uns zu Hause ist so richtig was los, denn neben meinen Eltern und Geschwistern leben auch noch drei Katzen und ein Hund mit uns auf drei Wohnungen verteilt. Dreck ist da quasi vorprogrammiert, seien es Tierhaare auf den Fliesen, ein Kaffeefleck auf dem Esszimmerboden oder die Pfotenabdrücke vom Hund, der gerade draußen spielen war. Kurz gesagt: Bei uns könnte man wirklich jeden Tag putzen!

Doch seit einem halben Jahr haben wir einen wahren Gamechanger unter uns: Der Ecovacs X11 OmniCyclone ist ein High-End-Saugroboter, der uns den Alltag massiv erleichtert. Ihr könnt euch den kleinen Helfer jetzt bei Amazon schnappen und spart euch aktuell sogar über 450€!

Schnell aufgebaut und direkt einsatzbereit!

Der X11 OmniCyclone war mein erster Saugroboter, den ich mir geholt hab, und ich war im ersten Moment etwas überrumpelt. Umso erstaunter war ich davon, wie schnell er dann tatsächlich einsatzbereit war! Die Station platzieren, App herunterladen, koppeln und schon konnte der kleine Helfer damit anfangen, eine Karte von der Wohnung anzulegen.

Dank der super benutzerfreundlichen App geht das wirklich im Handumdrehen, ohne dass ihr davor ein ganzes Handbuch studieren müsst!

Allgemein bin ich sehr zufrieden mit der App: Ihr könnt den Saug- und Wischroboter von überall aus starten und müsst nicht einmal zu Hause sein. Außerdem könnt ihr wählen, ob er nur einzelne Räume oder die ganze Wohnung saugt und/oder wischt.

Wenn ihr lieber eine bestimmte Uhrzeit festlegen wollt, zu der euer Robi losfährt, ist das auch kein Problem! Ihr könnt ganz einfach eingeben, dass er zum Beispiel jeden Tag um 10 Uhr startet und ganz einfach euer Zuhause auf Vordermann bringt, während ihr in der Arbeit seid!

Sagt Tierhaaren und Staub den Kampf an

Mit starken 19.500 Pa Saugleistung und der neuen BLAST-Technologie entwickelt der X11 einen Luftstrom, der selbst Teppiche von Tierhaaren und anderweitiger Verschmutzung befreit. Dabei erkennt der Roboter, ob er gerade über einen Boden oder einen Teppich fährt, und passt sich dementsprechend dem Untergrund an!

Der X11 kann bis zu 2,4 cm klettern und überwindet so auch Türschwellen in eurer Wohnung mit Leichtigkeit!

Ein besonderes Highlight mit unserem Indoor-Streichelzoo ist die ZeroTangle 3.0-Bürste. Diese verhindert nämlich, dass sich lange Haare oder Fell um die Walze wickeln. Was das unterm Strich bedeutet? Die Reinigungsleistung wird nicht durch eine verhedderte Walze beeinträchtigt und ihr spart euch das nervige Reinigen der Bürsten!

Mein Highlight: Nie wieder den Boden selbst schrubben!

Wenn ich eine Sache hasse, dann ist es, Böden zu wischen. In kleinen Wohnungen ist das wahrscheinlich kein großer Akt, aber bei uns... Sagen wir es so: Das Einzige, was ich mehr verabscheue, als unsere gefühlten 100 Räume zu wischen, ist es, unsere 1000 Fenster zu putzen! Aber zumindest ersteres nimmt mir der X11 OmniCyclone ab und er macht es wahrscheinlich auch noch viel besser, als ich es je könnte!

Dank des ausfahrbaren Wischrollers kommt der DEEBOT auch an schwierige Stellen!

Der X11 punktet hier vor allem mit einer Sache, die noch nicht viele Saugroboter haben: einer ausfahrbaren Wischwalze, die mit einem Anpressdruck von 3.800 Pa arbeitet – was etwa 16 Mal so stark ist wie herkömmliche Systeme mit zwei Tellerwischmopps. Dank einer kontinuierlichen Wasserzufuhr bleibt der Mopp zudem frisch und gewährleistet eine hygienische Reinigung!

Und danach? Na ja, dann fährt der kleine Helfer wieder selbstständig zu seiner Station zurück, leert sich automatisch und wäscht sogar einen Mopp! Ihr habt also quasi keinen Aufwand, bis auf ab und an mal die Behälter leeren und das Wasser nachfüllen!

Mein persönliches Fazit zu dem smarten Haushaltshelfer

Ich muss sagen, ich würde den X11 in unserem Haushalt nie wieder missen wollen! Er erleichtert unser aller Alltag enorm und ist dabei wie ein unsichtbarer Helfer, der lästige Aufgaben erledigt, während man selbst in der Arbeit ist. Aber auch im Homeoffice macht er sich kaum bemerkbar, da er einfach superleise durch die Wohnung fährt, ohne dabei aufdringlich viel Lärm zu veranstalten.

Ihr könnt eurem Saugroboter nicht nur einen coolen Namen geben, sondern auch komplett über die App steuern!

Ein riesiger Bonus bei uns ist es, dass die Katzen ihn lieben! Kaum fährt unser Staub-Robert (ja, so heißt er!) los, schon stehen sie bereit, beobachten ihn und folgen ihm durch das ganze Haus! Win-Win, wenn ihr mich fragt – besser als jedes Katzenspielzeug!