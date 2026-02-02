Mit zwei Kniffen werden die Sony WF-1000XM5 zu den besten Earbuds, die ich kenne!

Die Sony WF-1000XM5 gehören zu den besten Earbuds, die man kaufen kann. Das Noise Cancelling ist marktführend und auch der Sound ist klasse. Die Bewertungen sprechen aber eine andere Sprache. Den Grund verrate ich euch hier - und wie ihr sie WIRKLICH gut macht.

GamePro Deals , Frederic Hamann
02.02.2026 | 20:04 Uhr


zum Shop

Diese In-Ear-Kopfhörer zählen zu den besten auf dem Markt - wenn ihr zwei Dinge über sie wisst. Diese In-Ear-Kopfhörer zählen zu den besten auf dem Markt - wenn ihr zwei Dinge über sie wisst.

Die Sony WF-1000XM5 sind die besten In-Ear-Kopfhörer, die ich je hatte – sie sind herausragend gut in Klang und ANC. Ich trage sie jetzt täglich im Büro, im Homeoffice, in Online-Meetings und gerne auch mal beim Gassi Gehen. Diese kleinen Earbuds haben mich nach über einem Jahr immer noch restlos überzeugt.

Ihre Bewertungen auf Amazon sind allerdings oft nur mittelmäßig. Ich kann das verstehen – denn damit sie ihr volles Potenzial wirklich entfalten, müsst ihr ein bisschen nachhelfen. Außerdem verrate ich euch einen Trick, wie ihr gratis neue Ohrstöpsel bekommt!

Schnapp dir hier die HiFi-Earbuds zum unglaublichen Hammerpreis bei Amazon!

Die Sony WF-1000XM5 sind sagenhaft gut - wenn man zwei kleine Dinge ändert

Als ich die WF-1000XM5 zum ersten Mal ausgepackt habe, war meine Ernüchterung groß. Für so kleine, teure In-Ear-Kopfhörer mit großen Versprechen wie „Studio-Sound“ und „bestes ANC der Welt“ klangen sie überraschend flach und unspektakulär. Auch das Noise Cancelling ließ viel zu viel Umgebung durch. Nach knapp einer Woche war ich ehrlich gesagt kurz davor, sie wieder einzupacken.

Bei Amazon sind die Rezensionen oft verhalten, weil viele Nutzer genau dieses Problem haben: Der Sound wirkt seelenlos, und das Noise Cancelling lässt zu viel durch. Den Grund habe ich selbst herausgefunden – und die Lösung ist kinderleicht.

Kurzer Vergleich: Sony vs. Bose QuietComfort und Apple AirPods Pro2

Ich trage die Sony WF-1000XM5 jeden Tag. Doch ich hätte sie fast zurückgeschickt - denn nur mit einem Kniff zeigen sie, wie gut sie sind. Ich trage die Sony WF-1000XM5 jeden Tag. Doch ich hätte sie fast zurückgeschickt - denn nur mit einem Kniff zeigen sie, wie gut sie sind.

Im Vergleich zu den Apple AirPods Pro 2 oder den Bose QuietComfort Ultra bietet Sony oft das technisch detailliertere Klangbild, aber die Bedienung ist "nerdiger". Während Apple auf "Plug & Play" setzt, müsst ihr bei Sony bereit sein, kurz in die App-Einstellungen abzutauchen. In meinen Augen lohnt sich dieser kleine Aufwand aber enorm.

Bose ist beim ANC ebenfalls extrem gut, klanglich finde ich sie allerdings etwas zu effekthascherisch. Zu viel Bass, überzeichnete Höhen.

Hol dir jetzt die Sony WF-1000XM5 ultragünstig im Sale!

So fixt ihr das schlechte ANC – und macht auch den Sound besser!

Die Sony WF-1000XM5 glänzen beim Noise Cancelling – wichtig ist dabei allerdings, dass sie den Gehörgang perfekt abdichten. Sony nutzt hier sogenannte Memory-Foam-Tips. Das ist ein Schaumstoff, der sich durch Körperwärme verformt und anpasst. Theoretisch genial, praktisch oft ein Nerventest.

Damit die Earbuds bei euch zeigen, wie gut sie technisch wirklich sind, müsst ihr nur drei Tipps befolgen:

Erster Tipp: Nutzt die Memory-Foam-Ohrstöpsel richtig

  1. Verschiedene Größen: Probiert unbedingt S, M und L aus.
  2. Anwärmen: Rollt die Tips kurz zwischen den Fingern, bevor ihr sie einsetzt. Der Schaum wird weicher.
  3. Die 5-Sekunden-Regel: Setzt sie ein und haltet sie kurz fest. Der Schaum dehnt sich aus und dichtet ab. Danach ist das ANC gleich doppelt so effektiv!
Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zweiter Tipp: So bekommt ihr Gratis-Ohrstöpsel von Sony zugeschickt!

Wenn ihr mit dem Memory-Foam gar nicht klarkommt, gibt es einen versteckten Weg in der App, um Silikon-Aufsätze anzufordern. Diese sitzen bei manchen Ohren besser und sind langlebiger.

  • Öffnet die Sound Connect App.
  • Geht auf "Entdecken" -> "Tipps für die Nutzung".
  • Startet den Testlauf für die Ohrstöpsel-Aufsätze.
  • Gebt an, dass keine passen – dann leitet euch die App zu einem Service-Formular für Ersatz-Tips weiter. Die kommen innerhalb weniger Tage und sind gratis!

Dritter Tipp: Der Equalizer: Ohne Tuning kein Bass

Sony liefert die XM5 sehr "neutral" aus. Für mich klang das anfangs zu brav. Nutzt in der App unbedingt den Equalizer. Meiner Erfahrung nach solltet ihr den Bass (Clear Bass) um +2 oder +3 anheben, damit die Musik wirklich lebt.

Hier geht's zu den Sony WF-1000XM5 supergünstig bei Amazon!

Mein persönliches Fazit nach über einem Jahr: Ich will nicht mehr ohne sie!

Die Sony WF-1000XM5 sind ohne Zweifel eines der besten In-Ear-Modelle auf dem Markt. Wer allerdings meine zwei Tipps – die Anpassung der Stöpsel und den Equalizer – nicht befolgt, der wird enttäuscht sein. Hier muss man Sony auch kritisieren: Bei so teuren Kopfhörern sollte das eigentlich ab Werk besser klappen.

Das Geheimnis hinter besserem Sound: Wenn euer Ohr abgedichtet ist, sind sowohl Noise Cancelling als auch Sound viel, viel besser. Das Geheimnis hinter besserem Sound: Wenn euer Ohr abgedichtet ist, sind sowohl Noise Cancelling als auch Sound viel, viel besser.

Man muss kurz Hand anlegen, aber dann entfalten sie ein Potenzial, das aktuell kaum jemand erreicht. Der Klang ist voll, der Bass kräftig und die Stille im Büro ist einfach herrlich. Für mich sind sie jeden Cent wert.

Momentan bekommt ihr sie deutlich günstiger als ich damals. Und wenn ihr wisst, was ich erst herausfinden musste, dann bekommt ihr wirklich tolle Kopfhörer, mit denen ihr jahrelang glücklich sein werdet.

Schnapp dir hier die wohl besten Earbuds günstig bei Amazon!
Das ist gerade im Trend:
1
»Gebt mir Tankstellen und ich küss' euch die Füße!« Warum ich Horizon 6 nicht wie ein Rennspiel spielen werde
von Lorenz Rittirsch
2
65 Zoll QLED 4K-Fernseher jetzt im Amazon-Angebot: Dieser TV ist perfekt für Gaming & Sport!
von GamePro Deals
3
Switch-Spiele unter 20€: Diese 10 Top-Angebote könnt ihr heute abstauben!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Mit zwei Kniffen werden die Sony WF-1000XM5 zu den besten Earbuds, die ich kenne!

vor 4 Stunden

100 Zoll QLED-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten: Amazon startet Hammer-Angebot!

vor 7 Stunden

Ein genialer E-Reader für Manga, Comics und Co ist gerade lächerlich günstig

vor 8 Stunden

92 Punkte auf Metacritic: Rollenspiel-Klassiker jetzt günstig als Switch-Neuauflage abstauben!

vor 12 Stunden

Eines der besten Action-Adventures der 90er ist für PS5 zurück – und jetzt supergünstig!
mehr anzeigen