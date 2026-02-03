Ideal für PS5, Xbox & Switch 2: 120Hz OLED-TV zum Bestpreis!

Der Panasonic ist aktuell zum absoluten Bestpreis im Amazon-Angebot erhältlich – so günstig war dieses 120Hz-OLED-Heimkino bisher noch nie verfügbar.

Es gibt diese unvergesslichen Momente, in denen technische Innovationen "Klick" machen. Genau dieses Gefühl bietet der Panasonic Premium TV-65Z80BEZ. Dass er gerade zum absoluten Bestpreis bei Amazon zu finden ist, macht die Sache natürlich doppelt spannend für alle, die endlich ihr Heimkino aufrüsten wollen.

Bevor wir aber tief in die Highlights dieses OLED-Prachtstücks eintauchen, muss ich kurz ein wenig nostalgisch werden. Die Marke Panasonic löst bei mir nämlich direkt wohlige "Klick"-Erinnerungen aus.

Ein persönlicher Rückblick: Vom Röhren-Dinosaurier zum Flachbild-Augenöffner

Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich meinen alten, gefühlt zentnerschweren Röhrenfernseher endlich in den Ruhestand geschickt habe. Mein allererster Flachbildfernseher war damals ein Modell von Panasonic. Ich weiß noch, wie ich hunderte Stunden in Halo 3 auf der Xbox 360 versenkt habe. Die Farben, die Schärfe – das war im Vergleich zur Röhre ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Wenig später kam Assassin’s Creed 2 heraus. In Florenz über die Dächer zu klettern, während die Sonne über der Stadt aufging, sah auf dem Panasonic-Panel einfach magisch aus. Diese Bildgewalt hat mich damals zum Fan gemacht. Die Faszination ist geblieben, aber die Möglichkeiten sind heute, dank OLED-Panels und moderner Prozessoren für die Nachbearbeitung, auf einem völlig anderen Niveau.

Dank Game Mode Extreme und 120 Hz werden eure Spiele auf der PS5 und Xbox Series X enorm flüssig und reaktionsschnell dargestellt.

Warum OLED ein visueller Gamechanger ist

Wenn ihr euch fragt, warum alle Welt von OLED schwärmt: Es ist das Wunder der selbstleuchtenden Pixel. Während herkömmliche Fernseher eine Hintergrundbeleuchtung brauchen, die oft unschöne Lichthöfe (Blooming) oder ausgewaschene Farben verursacht, kann beim Panasonic jeder einzelne Pixel komplett abgeschaltet werden. Das Ergebnis ist ein perfektes Schwarz. Auch ich habe seit ca. einem Jahr einen OLED-Monitor zuhause stehen und möchte nie mehr zurück!

Das ist besonders bezaubernd, wenn ihr atmosphärische Spiele wie Elden Ring oder Alan Wake 2 zockt. In dunklen Höhlen oder schummrigen Gassen erkennt ihr Details, die auf anderen Bildschirmen einfach im grauen Matsch versinken würden. Der verbaute HCX Prozessor stellt zudem sicher, dass die Farbwiedergabe extrem präzise ist. Panasonic arbeitet hier eng mit Experten aus Hollywood zusammen, damit Filme auf dem TV exakt so aussehen, wie die Regisseure es beabsichtigt haben.

Eine echte Gaming-Gewalt mit 120Hz für PS5 (Pro), Xbox Series und Nintendo Switch 2

Der Panasonic ist aber nicht einfach nur ein schicker Fernseher zum Streamen von Filmen oder Serien, er ist ein echtes Gaming-Kino. Mit einer schnellen Bildrate von 120 Hz seid ihr bestens gerüstet für die aktuelle und wahrscheinlich auch kommende Konsolengeneration.

Egal ob ihr in Battlefield 6 einen schnellen Finger am Abzug braucht oder in Gran Turismo butterweich durch die Kurven driften wollt – die Bewegungsschärfe ist beeindruckend. Dank des dedizierten "Game Mode Extreme" wird die Eingabeverzögerung (Input Lag) zudem auf ein absolutes Minimum reduziert. Das ist der entscheidende Vorteil, wenn es im Multiplayer oder Singleplayer auf Millisekunden ankommt.

Hier die wichtigsten Features des Panasonic auf einen Blick:

65 Zoll 4K UHD OLED-Panel: Für perfektes Schwarz und quasi unendlichen Kontrast.

Für perfektes Schwarz und quasi unendlichen Kontrast. 120 Hz Bildrate: Flüssiges Gameplay ohne Schlierenbildung.

Flüssiges Gameplay ohne Schlierenbildung. Game Mode Extreme: Unterstützt VRR (Variable Refresh Rate) und AMD FreeSync Premium.

Unterstützt VRR (Variable Refresh Rate) und AMD FreeSync Premium. Multi HDR Support: Dolby Vision, HDR10+ und HLG für maximale Detailtiefe.

Dolby Vision, HDR10+ und HLG für maximale Detailtiefe. HCX Prozessor: Intelligente Bildverarbeitung für natürliche Farben.

Intelligente Bildverarbeitung für natürliche Farben. Fire TV Integration: Schneller Zugriff auf alle Apps und personalisierte Empfehlungen.

Schneller Zugriff auf alle Apps und personalisierte Empfehlungen. Dolby Atmos Sound: Integrierter Woofer für satten Klang direkt aus dem Gehäuse.

Brillantes 4K-Bild trifft auf geballte Gaming-Power: Mit dem HCX-Prozessor, vollem Multi-HDR-Support und flüssigen 120 Hz hat dieser OLED-TV alles, was ihr für Filme und Next-Gen-Gaming braucht.

Fazit: Jetzt zuschlagen beim Amazon-Angebot?

Wenn ihr mich fragt: Der Panasonic ist momentan eines der spannendsten TV-Pakete auf dem Markt. Ihr bekommt hier die erstklassige Bildqualität eines OLEDs, zusammen mit modernen Gaming-Features wie 120 Hz und VRR, die eure Konsolen erst so richtig auf Hochtouren bringen.

Dass Panasonic hier auf Fire TV setzt, macht die Bedienung beim Streaming zudem supereinfach. Und das es dass Ganze aktuell zum Bestpreis bei Amazon gibt, ist die sprichwörtliche Kirsche auf der Sahnetorte. Wer also schon länger mit dem Gedanken spielt, auf OLED umzusteigen, findet hier ein echt starkes Angebot!

