Das für mich beste deutsche Rollenspiel aller Zeiten gibt's jetzt richtig günstig für Switch!

Ich bin sicher nicht der Einzige, der dieses Spiel für das beste deutsche RPG aller Zeiten hält.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die ersten beiden Teile einer legendären Rollenspiel-Reihe, deren zweiter Teil zumindest meiner persönlichen Meinung nach das beste deutsche Rollenspiel aller Zeiten ist, günstig für Switch sichern. Während ihr im Nintendo eShop aktuell schon für eines der beiden Spiele 29,99€ bezahlt, bekommt ihr dort jetzt beide zusammen für nur 19,99€. Dieser Link bringt euch direkt zudem Sonderangebot:

Raue Welten & über 100 Spielstunden: Das bieten die deutschen Rollenspiel-Klassiker!

Gothic 2 lässt euch die Insel Khorinis freier erkunden als der erste Teil.

Wir sprechen hier natürlich von der Gothic Classic Khorinis Saga, die Gothic 1 und 2 einschließlich der umfangreichen Story-Erweiterung „Die Nacht des Raben“ enthält, wodurch ihr insgesamt über 100 Stunden Spielzeit geboten bekommt. Beide Spiele werden euch in einer grafisch und spielerisch verbesserten Version geliefert, die unter anderem eine auf die Konsole angepasste Steuerung mit modernisiertem Interface bietet.

Die ersten beiden Gothic-Spiele genießen bis heute einen hervorragenden Ruf, und zwar nicht nur in Deutschland (auch wenn sie hier besonders berühmt sind), sondern international. Diesen haben sie vor allem ihren Spielwelten zu verdanken. Zwar sind die Open Worlds nicht annähernd so riesig wie etwa in den Elder-Scrolls-Spielen, dafür sind sie aber prall gefüllt. Alle paar Schritte trifft man auf ein Geheimnis, einen interessanten Charakter oder ein gefährliches Monster.

Mich selbst haben diese Welten jedoch schon immer vor allem wegen ihrer Glaubwürdigkeit und ihres einzigartigen, rauen Charmes fasziniert. In den Gothic-Spielen sind wir nicht von Anfang an der große Held, sondern starten ganz unten auf der gesellschaftlichen Hierarchie und werden entsprechend schlecht behandelt. Dafür ist es aber auch desto befriedigender, wenn wir unsere Fähigkeiten ausbauen und uns unseren Platz an der Spitze einer der Fraktionen erarbeiten.

Teil 1 schließt euch noch im von einer Barriere umgebenen Minental ein, bei dem es sich um eine ehemalige, inzwischen von Gefangenen übernommene Gefängniskolonie handelt. Im zweiten Teil könnt ihr die Insel Khorinis dann freier erkunden, von der gleichnamigen Hafenstadt über die Höfe und Wälder in ihrem Umland und das Kloster der Feuermagier bis hin zum inzwischen größtenteils von Orks und Drachen überrannten Minental.

Ansonsten bekommt ihr mit Gothic 1 und 2 Third-Person-Rollenspiele mit Action-Kampfsystem, die sich für ihr Alter bereits erstaunlich modern anfühlen und im Grunde einem ähnlichen Rezept folgen wie später die Witcher-Spiele. Übrigens hat sich der zum Release noch alles andere als perfekte technische Zustand der Switch-Neuauflage inzwischen durch Patches stark verbessert, sodass die Bugs nicht mehr den Spielspaß trüben.