Spieler will unbedingt, dass seine Frau Elden Ring durchzockt und bietet ihr 1000 Dollar - Nach 99 Stunden schafft sie es, obwohl sie gar nicht viel zockt

Vor dem Release von Shadow of the Erdtree ist noch genug Zeit, um selbst noch einmal Elden Lord zu werden.

Der Release des Shadow of the Erdtree-DLCs von Elden Ring steht uns nicht mehr weit bevor. Das sorgt bei den Fans für Begeisterung und spornt zu erneuten Spieldurchläufen an, um bereit für den kommenden DLC zu sein. Bei einem spezifischen Fall sorgte dies sogar für eine Wette zwischen einem Ehepaar.

Ehepaar wettet um 1000 Dollar, wenn die Ehefrau Elden Ring vor dem Erscheinen des DLCs durchspielt

Auf Reddit teilt der User “Jamersaur“ die frohe Kunde, dass seine Ehefrau Elden Ring durchgespielt und damit 1000 Dollar gewonnen habe. In einem Interview mit GamesRadar+ teilt das Ehepaar weitere Details zur Wette, wie zum Beispiel, dass die Wette aus dem Wunsch von “Jamersaur“ entstanden ist, dass seine Ehefrau Elden Ring lediglich ausprobiere.

Die 1000 Dollar Wetteinsatz seien definitiv die Freude wert, seiner Frau beim Zocken zuzuschauen. In diesem Fall wollte “Jamersaur“ die schmerzhafte aber belohnende Erfahrung von Elden Ring mit seiner Ehefrau teilen, was bei beiden für eine schöne gemeinsame Zeit gesorgt hat. Für die Ehefrau von “Jamersaur“ sei die Erfahrung mit Elden Ring aber auch frustrierend gewesen.

Von ihrem Frust war beim Sieg über die Eldenbestie am Ende des Spiels wenig zu sehen. “Jamersaur“ konnte sie vom Raum nebenan Jubeln hören, als sie den Boss gelegt hatte. Er feierte ihren Triumph entsprechend, indem er seine Ehefrau passend als “Elden Lord“ addressierte.

Das Geheimnis für den Sieg von “Jamersaurs“ Ehefrau liegt in einer Taktik, die so alt wie die Videospiele selbst ist: Sie hat von ihren knapp 100 Spielstunden die Hälfte mit Grinding verbracht.

Die Ehefrau von “Jamersaur“ sagt, dass sie kein Gefühl für die Ausweich- und Schild-Funktionen habe. Dies habe sie dann mit einem enorm hohen Level ausgeglichen, mit dem sie die meisten Gegner durch eine Zauberei besiegen konnte. Am Ende des Spiels hatte sie nämlich beinahe Level 200 erreicht, von dem allein schon der Weisheits-Wert 95 betragen hat – Elden-Ring-Fans werden erkennen, dass dies astronomisch hohe Werte sind.

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Ob ihr die Zeit bis zum Release des DLCs am 21. Juni 2024 also selbst mit dem Auffrischen eurer Elden-Ring-Skills verbringt oder eure Liebe zum Spiel mit anderen Personen teilt – der Veröffentlichungstermin ist nicht mehr weit entfernt.

“Jamersaur“ wird die Zeit bis dahin verbringen, indem er das Preisgeld in einen Schädel packt, damit seine Ehefrau diesen für den Loot darin zerbrechen kann. Dies dient als Referenz daran, dass sie innerhalb des Spiels alle Schädel zu Staub zerbröckeln ließ, damit sie an deren Runen kommen konnte.

Die Ehefrau von “Jamersaur“ wird im Gegensatz zu ihm auch nicht mehr in den DLC reinschnuppern, weil sie mit ihrer Position als Elden Lord bereits zufrieden ist.

Habt ihr schonmal eine Wette im Zusammenhang mit einem Videospiel abgeschlossen?