'Das war ein zu gutes Angebot': Spieler will eigentlich nur Eier kaufen, holt sich dann aber einen 800 Euro-Gaming-PC, der sonst locker 1.300 kosten würde

Na wenn das kein Mega-Gaming-Deal für einen PC ist, wissen wir auch nicht (Bild: reddit.com/user/EclecticEsquire)

Manchmal muss man einfach Glück haben und zur rechten Zeit am richtigen Ort sein. So ist es jedenfalls diesem Schnäppchenjäger vor gut zwei Jahren ergangen, der einen Gaming-PC ergattern konnte, der normalerweise sehr viel mehr kosten würde.

Letztes Update am 27. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.





Er hat nur etwas über 800 Euro gezahlt und einen PC bekommen, der zu diesem Zeitpunkt locker 1300 Euro wert gewesen wäre. Wieso er so günstig war und wo dieses Schnäppchen geschossen wurde, lest ihr hier.

Glückspilz landet Zufallstreffer und spart €500

Darum geht's: Wer sich aktuell einen Gaming-PC kaufen oder selbst zusammenbasteln will, muss ziemlich tief in die Tasche greifen. Nicht erst seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind die Preise (vor allem für Grafikkarten) in astronomische Höhen gestiegen.

Dementsprechend groß ist die Freude aller Spieler*innen, wenn mal ein echtes Schnäppchen gemacht werden kann.

36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Autoplay

So wie in diesem Fall: In einer Costco-Filiale in den USA wurde vor gut zwei Jahren ein PC-Angebot entdeckt, das einfach zu gut ist, um es links liegen zu lassen. Selbst wenn man eigentlich nur dort war, um den wöchentlichen Lebensmittel-Großeinkauf zu erledigen.

Aber an diesem Gaming-PC für diesen Preis führte einfach kein Weg vorbei, wie der Redditor EclecticEsquire schreibt:

"Ich hatte schon ein paar Costco-Angebote im 900-Dollar-Bereich gesehen. Dachte ich teile meinen Fund für $799."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So viel kostet der PC wirklich in Euro: Auf die 799 Dollar kommen noch Steuern von 9,35 % dazu und das macht umgerechnet insgesamt dann ziemlich genau 819,62 Euro – zumindest nach dem aktuellen Kurs. Mit inbegriffen und nicht sichtbar auf dem Bild sind noch Maus und Tastatur sowie eine Windows OEM-Lizenz.

Darum ist das so ein gutes Angebot: Allein die Grafikkarte und der Prozessor kosten zusammen schon ungefähr 800 bis 850 Euro, wenn ihr sie euch einzeln kauft. Dann habt ihr aber noch keine SSD, keine andere Festplatte, kein Motherboard mit W-LAN und Bluetooth und erst recht noch keine 32 GB DDR5-RAM. Von einem Gehäuse, Netzteil, Maus und Tastatur sowie einer Windows-Lizenz ganz zu schweigen.

Die PC-Specs seines neuen Rechners: Prozessor: Intel i7-13700F

Intel i7-13700F Grafikkarte: GeForce RTX 4060TI

GeForce RTX 4060TI Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5

32 GB DDR5 Festplatten: 1 TB SSD + 2 TB HDD

1 TB SSD + 2 TB HDD Internet: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Zubehör: Maus und Tastatur

Stellt ihr euch so einen PC aus neuen Teilen selbst zusammen, müsst ihr deutlich mehr hinblättern und landet mit Leichtigkeit bei 1.300 Euro. Eher mehr. Wollt ihr den PC aber nicht selbst zusammenbauen, wird es natürlich noch ein bisschen teurer.

Wie kann das sein? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass dieser Gaming-PC nicht in einem Karton steckt, sondern einfach ganz roh und wild direkt so wie er ist im Einkaufswagen steht. Das liegt daran, dass es sich dabei um ein Ausstellungsstück handelt, das im Laden präsentiert wurde.

Wer es wirklich ganz genau nimmt, könnte also argumentieren, dass wir es hier mit gebrauchter Ware zu tun haben. Aber selbst die bekommt ihr wohl kaum in dieser Zusammenstellung für diesen Preis. Es handelt sich also trotzdem immer noch um einen sehr, sehr guten Deal.

Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so ein Angebot findet, obwohl ihr eigentlich gerade ganz was anderes kaufen wollt?