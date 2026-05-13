Auch in der PS5-Version dieses deutschen Rollenspiel-Klassikers könnt ihr wieder massenhaft Untote schnetzeln.

Eines der beliebtesten Fantasy-Rollenspiele aus Deutschland, das trotz seiner Bugs zum Release vor siebzehneinhalb Jahren bis heute Kultstatus genießt, könnt ihr euch jetzt günstig in der PS5-Neuauflage sichern. Das erst vor rund einem halben Jahr erschienene Remaster des Open-World-Klassikers bekommt ihr aktuell schon für schlappe 14,99€ im Sonderangebot. Dieser Link führt euch direkt zu dem Amazon-Deal:

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40 Städte und Dörfer, über 100 Spielstunden: Das ist der deutsche Rollenspiel-Klassiker!

Das PS5-Remaster des deutschen Rollenspiel-Klassikers ist dem Original weitgehend treu geblieben.

Es geht hier um die Ende 2025 erschienene Neuauflage von Sacred 2: Fallen Angel, die euch den Action-Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 2008 zusammen mit der umfangreichen Erweiterung Ice & Blood liefert. Insgesamt könnt ihr dadurch gut und gerne über 100 Stunden in der offenen Fantasy-Welt verbringen, wenn ihr den Großteil von ihr sehen wollt und nicht nur schnell die Hauptstory abarbeitet.

Sacred 2 bietet nämlich eine riesige Open World mit 40 Städten und Dörfern sowie über 500 Quests. Seinen Status als Kultspiel hat sich das Action-RPG jedoch nicht allein durch seine Größe verdient, sondern auch dadurch, dass die Welt glaubhaft simuliert ist, mit Tagesabläufen für ihre Bewohner, die sie lebendig erscheinen lassen. Zudem genießen wir enorme spielerische Freiheit und können sogar entscheiden, ob wir für das Licht oder die Dunkelheit kämpfen.

4:30 Sacred 2 - Test-Video zum Original von 2008

Daneben bietet natürlich auch Sacred 2 wie schon sein Vorgänger wieder das klassische Gameplay im Diablo-Stil, das euch aus der Top-Down-Perspektive ganze Horden von Monstern schnetzeln und dabei bessere Waffen und Ausrüstung für euren Charakter sammeln lässt. Stolze sieben Charakterklassen, die sich sehr unterschiedlich spielen, sorgen dafür, dass sich auch mehrmaliges Durchspielen lohnt.

Sacred 2 war seinerzeit so teuer, dass die Entwicklung sowohl das Studio als auch den Publisher Ascaron in die Pleite trieb, was auch erklärt, weshalb es damals in recht unfertigem Zustand erschien. Leider bleibt das Remaster auch in dieser Hinsicht dem Original treu und ist nicht frei von Bugs und technischen Problemen. Zum aktuellen Preis von 14,99€ verzeiht man das der Neuauflage jedoch schon leichter, zumal Sacred 2 im Kern auch heute noch ein hervorragendes Rollenspiel ist.