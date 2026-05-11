86 Punkte auf Metacritic: Eines der gruseligsten PS5-Spiele seit Jahren ist jetzt günstig!

Es gibt wenige PS5-Horrorspiele, die eine so dichte Grusel-Atmosphäre bieten wie dieses.

Eines der gruseligsten PS5-Spiele der letzten Jahre könnt ihr jetzt günstig abstauben. Bei Amazon bekommt ihr den Horrorhit aus 2025, der auf Metacritic bei stattlichen 86 Punkten steht, aktuell 51 Prozent günstiger als im PlayStation Store im Sonderangebot. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler allerdings nicht, also könnte sich der Preis jederzeit wieder ändern. Hier findet ihr das Schnäppchen:

Übrigens gibt es gerade bei Amazon noch einige weitere große PS5-Spiele im Angebot. Hier eine Auswahl:

Verstörender Horror im nebligen Dorf: Das ist das gruselige PS5-Spiel!

Silent Hill F schickt euch als Schülerin in ein gruseliges japanisches Dorf der 60er.

Es geht hier um Silent Hill f, den jüngsten Teil der berühmten Horrorspiel-Reihe, der euch diesmal nicht in die amerikanische Kleinstadt, sondern ins japanische Dorf Ebisugaoka schickt. In den 1960ern schlüpft ihr dort in die Rolle der Schülerin Hinako, als sich ein seltsamer Nebel ausbreitet. Plötzlich fangen die Menschen in ihrem Umfeld an, sich seltsam zu verhalten, und surreale, albtraumhafte Ereignisse nehmen ihren Lauf.

Obwohl Silent Hill f manches anders macht als seine Vorgänger, ist es doch zumindest insofern ein typischer Vertreter der Reihe, als es weniger auf Splatter und Jump Scares (obwohl es auch davon reichlich gibt), sondern vor allem auf harten, psychologischen Horror setzt. Dass es dabei nicht davor zurückschreckt, auch harte, verstörende Themen wie Mobbing und Kindesmissbrauch zu verarbeiten, sorgt dafür, dass Silent Hill f tiefer unter die Haut geht als die allermeisten Horrorspiele.

15:44 Silent Hill f krempelt die Serie gehörig um

Autoplay

Sofern man sich auf solche Themen einlassen will, bietet Silent Hill f mehr Horror als beispielsweise Resident Evil 9 oder Resident Evil 4 Remake. Spielerisch ist es den großen Konkurrenten allerdings unterlegen, denn zwar liefert es die bewährte Mischung aus Erkundung, Rätseln und Action. Dem Nahkampf-System, das sehr häufig zum Einsatz kommt, fehlt es auf Dauer jedoch etwas an Komplexität.

Falls ihr lieber leichter verdauliche Horror-Action mit gutem Shooter-Gameplay wollt, seid ihr deshalb bei Resident Evil weiterhin besser aufgehoben. Falls ihr jedoch mal wieder Lust auf ein Horrorspiel mit packender Atmosphäre habt, das wirklich das Zeug dazu hat, euch zu verstören, solltet ihr Silent Hill f eine Chance geben. Dazu noch ein Tipp: Die wahre Komplexität der Story entfaltet sich erst bei mehrfachem Durchspielen.