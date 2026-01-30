Eines der besten PS5-Soulslikes: Düsteres Action-Rollenspiel ist jetzt richtig günstig!

Eines der besten und vor allem abwechslungsreichsten PS5-Soulslikes gibt's jetzt günstig.

Bei Amazon bekommt ihr gerade einen Soulslike-Hit für PS5 zum Schnäppchenpreis. Das postapokalyptische Actionspiel bekommt ihr dort aktuell 66 Prozent günstiger im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store. Amazon macht allerdings keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann also jederzeit wieder steigen. Hier findet ihr das Angebot:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch mehr PS5-Spiele im Angebot. Hier ein paar der Wichtigsten:

Postapokalypse und fremde Welten: Das ist der Soulslike-Hit für PS5!

1:55 Remnant 2: Nachfolger zum knackigen Koop-Shooter mit Souls-Gameplay im Trailer

Autoplay

Es geht hier um Remnant 2, einen Third-Person-Shooter mit Soulslike-Elementen, der euch in eine trostlose, postapokalyptische Welt schickt. Diese ist jedoch nur der vergleichsweise sanfte Einstiegspunkt in ein knallhartes Actionspiel, das euch durch eine Art Dimensionstor in vielfältige andere, noch gnadenlosere Welten schickt.

Das abwechslungsreiche Artdesign dieser Welten von finsteren Waldlandschaften bis zu einer albtraumhaften viktorianischen Stadt im Bloodborne-Stil ist ein Highlight des Spiels. Welche dieser Welten ihr im Laufe eines Durchgangs zu sehen bekommt, ist zum Teil zufällig, und auch die Welten selbst sind bis zu einem gewissen Grad zufallsgeneriert. Remnant 2 ist also auf mehrfaches Durchspielen angelegt. Schon ein einzelner Durchgang kann dabei rund 20 Stunden dauern.

Remnant 2 schickt euch in ganz verschiedene albtraumhafte Welten.

Mindestens ebenso wichtig wie die Welten ist aber natürlich das Gameplay, bei dem sich Remnant 2 vor allem durch hervorragendes Gunplay mit effektvollem Treffer-Feedback und Waffen, die sich mit den verschiedensten Effekten aufrüsten lassen, auszeichnet. Ihr könnt sogar Waffen erschaffen, die giftige Insekten verschießen. Obendrauf kommt ein umfangreiches Fortschrittssystem mit verschiedenen Charakterklassen.

Das Leveldesign ist stark von Dark Souls inspiriert, mit labyrinthischen Welten und Speicherpunkten, an denen ihr zwar euren Fortschritt sichern und euer Heil-Item aufladen könnt, dafür aber Gegner respawnen lasst. Auch die eindrucksvollen Bossgegner und den hohen Schwierigkeitsgrad hat Remnant 2 mit Dark Souls gemein. Anders als im Vorgänger lässt sich das Spiel trotzdem nicht nur im Koop, sondern auch gut allein meistern, vor allem wenn ihr die Klasse wählt, die von einem Hund begleitet wird.