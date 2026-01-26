Nach Knights of the Old Republic, Jedi Knight & Co: Die erste Star Wars-Open World ist jetzt ein absolutes Must-Play – und lächerlich günstig!

Sichert euch jetzt das erste richtige Open-World-Abenteuer im Star Wars-Universum zum absoluten Schnäppchenpreis bei Amazon!

Die Träume von einer frei begehbaren Star Wars-Galaxis begleiten uns schon seit Jahrzehnten, doch für die längste Zeit mussten wir uns meist mit linearen Pfaden oder begrenzten Arealen zufriedengeben. Aber vor nicht mal zwei Jahren hat Massive Entertainment das erste echte Open-World-Abenteuer im Krieg der Sterne abgeliefert, das nach einigen Updates nun endlich sein volles Potenzial entfaltet hat. Wer jetzt nicht zugreift, verpasst bei einem Preis von unter 14 Euro eines der atmosphärischsten Erlebnisse des Franchises.

Jetzt für weniger als 14€: Frischer Open-World-Wind fürs lineare Star Wars-Universum

3:57 Star Wars Outlaws gibt euch im neuen Trailer den ultimativen Überblick zum Open-World-Spiel

Autoplay

Für mich ging mit Star Wars Outlaws ein ganz persönlicher Traum in Erfüllung. Ich wollte nie nur das spielen, was mir die Entwickler als schmalen Korridor vorgaben. Ich wollte wissen, was hinter dem nächsten Dünenkamm auf Tatooine liegt, weg von den unsichtbaren Wänden, weg von der strikten Linearität, die uns Klassiker zwar meisterhaft, aber eben auch eingeschränkt serviert haben.

In Outlaws einfach auf meinen Speeder zu steigen, den Wind – oder den Sand – im Gesicht zu spüren und einfach loszufahren, wohin ich will, ohne dass mich eine Ladezeit oder eine Quest-Grenze stoppt, ist genau die Art von Open-World-Freiheit, nach der ich mich seit Jahrzehnten im Star-Wars-Universum gesehnt habe.

Star Wars mal anders: Von edlen Jedi-Rittern zu eiskalten Gaunern

In den meisten Star Wars-Spielen der letzten Jahre durften wir das Lichtschwert und die Macht schwingen. Versteht mich nicht falsch, mit Cal Kestis ein Lichtschwert in Jedi: Survivor zu führen, ist fantastisch. Aber Star Wars Outlaws fängt dieses „Scoundrel“-Feeling, das wir schon von Han Solo aus der Original-Trilogie kannten, nahezu perfekt ein.

Ihr spielt Kay Vess, eine aufstrebende Schmugglerin, die sich mit den mächtigsten Verbrechersyndikaten der Galaxis anlegt. Anstatt eines Lichtschwerts habt ihr euren treuen Blaster und, was viel wichtiger ist, euren tierischen Begleiter Nix. Dieser kleine Kerl ist nicht nur verdammt niedlich, eine echte Bereicherung für euer Schurken-Handwerk. Er klaut für euch Granaten von Gegnern, betätigt Schalter oder lenkt Sturmtruppen ab. Es ist einfach erfrischend, die Welt einmal nicht durch die Augen eines übermächtigen Machtnutzers zu sehen, sondern als jemand, der mit Köpfchen und einer gehörigen Portion Glück überleben muss.

Brillantes Ruf-System: Entscheidungen, die wirklich zählen

Mein persönliches Highlight in puncto Gameplay ist das Ruf-System. Ihr arbeitet für vier verschiedene Kartelle, die das Sagen im Outer Rim haben. Wenn ihr einen Auftrag für die Hutten erledigt, verärgert ihr vielleicht die Pykes. Das hat spielerische Auswirkungen: Seid ihr bei einer Fraktion beliebt, dürft ihr deren Gebiete frei betreten und bekommt Rabatte beim Händler. Seid ihr verhasst, schicken sie euch Kopfgeldjäger auf den Hals. Dieses ständige Abwägen, wem ihr als Nächstes in den Rücken fallt, gibt euch stets das Gefühl, wirklich Teil der kriminellen Unterwelt zu sein.

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Star Wars-Abenteuer zum Spottpreis

Kommen wir zum Elefanten im Raum (oder dem Bantha in der Wüste): Der Preis. Aktuell bekommt ihr Star Wars Outlaws bei Amazon für weniger als 14 Euro. Lassen wir uns das kurz auf der Zunge zergehen. Für den Preis eines Kinotickets bekommt ihr hier ein 30- bis 60-stündiges Epos in einer der faszinierendsten Welten der Popkultur. Selbst wenn ihr nur die Hauptstory durchspielt und die Nebenmissionen links liegen lasst, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis schlichtweg unschlagbar.

Weitere Games im Angebot bei Amazon:

Unser topaktueller Deal-Ticker informiert euch jeden Tag über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!