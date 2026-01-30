Neuer PS5-Controller angekündigt: DualSense ab jetzt mit Preisgarantie bestellbar!

Bereits Anfang März bringt Sony eine neuen DualSense PS5-Controller auf den Markt.

Am 5. März erscheint mit Marathon der große neue Shooter aus dem Hause Bungie (Halo, Destiny). Sony nimmt das zum Anlass, um am selben Tag auch eine neue Limited Edition des DualSense PS5-Controllers auf den Markt zu bringen. Bei Amazon könnt ihr das schicke Modell jetzt bereits vorbestellen und bekommt die übliche Preisgarantie. Falls es vor dem Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch den besten Preis:

Falls der Controller bei Amazon schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr ihn alternativ auch bei MediaMarkt und bei Saturn finden:

Übrigens hat Sony auch noch eine passende neue Marathon Limited Edition des Pulse Elite Wireless PS5-Headsets angekündigt. Bislang ist diese allerdings noch nirgendwo vorbestellbar, nicht einmal bei Sony selbst.

Außerdem erscheint demnächst, nämlich am 25. Februar, noch eine weitere DualSense Limited Edition zu Genshin Impact. Diese ist zwar bei Amazon schon ausverkauft, bei MediaMarkt findet ihr sie momentan jedoch noch:

Was ist das Besondere an der DualSense Limited Edition?

Auf der Rückseite der neuen DualSense Limited Edition seht ihr nur einen leuchtenden Marathon-Schriftzug, die Vorderseite ist reicher verziert.

Wie üblich gibt es keinen technischen Unterschied zwischen der Limited Edition und normalen DualSense PS5-Controllern. Es geht hier also allein um das Äußere. Vor allem auf der Vorderseite ist der Controller stark im futuristischen Artdesign des Spiels verziert, darunter das Marathon-Logo auf dem Touchpad. Auf der Rückseite hingegen findet ihr einen einfachen Marathon-Schriftzug in leuchtendem Neongelb.

Das vielleicht Wichtigste an DualSense Limited Editions ist jedoch der Sammlerwert. Meistens sind die Editionen nach relativ kurzer Zeit bei den großen Händlern ausverkauft und danach nur noch zu stark überhöhten Preisen bei kleinen Shops oder Marktplatzhändlern zu bekommen. Es empfiehlt sich daher, sich DualSense Limited Editions möglichst frühzeitig zu sichern.