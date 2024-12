Indiana Jones und der Große Kreis auf Metacritic - Das beste Indy-Spiel seit 32 Jahren

So stehen die Wertungen für Indiana Jones auf den bekannten Aggregator-Seiten.

Am 9. Dezember erscheint nach über 15 Jahren mit Indiana Jones und der Große Kreis endlich wieder ein richtiges Indy-Spiel. Hinter dem Action-Adventure steckt das Wolfenstein-Studio MachineGames, das sich dadurch bereits bestens mit der Ego-Sicht, Nazis und Shooter-Mechaniken auskennen.

Allerdings schlägt das Spiel durch seinen Adventure-Part noch in eine etwas andere Schiene, was aber sehr gut bei den internationalen Kritiker*innen ankommt. Sogar so gut, dass es sich neben dem wohl besten Indy-Titel Fate of Atlantis von 1992 behaupten kann.

Wertung auf Metacritic und Opencritic

Auf Metacritic kann Indys neues Abenteuer aktuell mit einer 86 für die Xbox-Version glänzen. Die PC-Version kommt sogar auf 87.

glänzen. Die PC-Version kommt sogar auf 87. Auf Opencritic ergeben alle Tests ebenfalls eine hohe Durchschnittswertung von 86 – die sowohl für Xbox als auch PC gilt.

(Stand: 6. Dezember 2024 9:30 Uhr)

Magazin Wertung Dexerto 80 Gamereactor UK 90 Games.ch 91 GamesRadar+ 100 GameRant 80 GameSpot 90 GameStar 86 GamingBolt 90 IGN 90 Jeuxvideo.com 80 MMORPG.com 70 Metro Game Central 90 PC Gamer 86 Pure Xbox 60 Windows Central 90 XboxEra 90

Wir von der GamePro reihen uns in die positiven Wertungen mit einer 83 ein. Unseren Test könnt ihr hier lesen:

Mehr zum Thema Indiana Jones und der Große Kreis im Test: Das Spielejahr 2024 endet mit einem (Peitschen-) Knall von Annika Bavendiek

Ein Testvideo haben wir ebenfalls für euch parat:

20:49 Indiana Jones und der Große Kreis ist die Fortsetzung, die wir immer wollten!

Autoplay

Das macht Indiana Jones und der Große Kreis so gut

Damit ihr die hohen Wertungen besser einordnen könnt, fassen wir mal kurz zusammen, was alles am Spiel gelobt wird:

das Spiel bietet das volle Indiana Jones-Feeling - pure Nostalgie!

tolle Charaktere und Sprecher*innen

Ego-Perspektive

Zwischensequenzen

Soundtrack

gut ausbalancierte Rätsel

hübsches und spaßiges Leveldesign

viele Nebenaufgaben

fesselnde Erkundung

Und was wird kritisiert?

Gegner-Ki

Quests, die sich erst später lösen lassen

Kampfsystem

unausgereifte Fortschrittsmechanik (Skills)

Stimmen aus der Gaming-Branche

XboxEra: "Indiana Jones und der Große Kreis ist kein durchschnittliches Spiel – es ist etwas ganz Besonderes. Es hat seine Schwächen, aber es ist eine unwiderstehliche Einladung, den Fedora eines meiner Kindheitshelden aufzusetzen, die Peitsche zu schwingen, den Nervenkitzel der Entdeckung voll auszukosten und sich auf ein wirklich fantastisches Abenteuer einzulassen."

The Verge:"The Great Circle ist voller Anspielungen und Schnörkeleien, die geradezu schreien: Das ist ein Indiana-Jones-Film."

NoisyPixel: "Indiana Jones und der Große Kreis fängt den Geist des Abenteuers mit nostalgischen Rätseln, detailreichen Umgebungen und spannenden Szenen ein. Es schwächelt zwar unter einer glanzlosen KI und einem schwerfälligen Gegenstandsmanagement, aber sein Charme und sein Entdeckergeist machen es zu einer lohnenden Reise für Fans des legendären Archäologen."

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember 2024 für die Xbox Series X/S und PC (via Steam und Microsoft). Das Spiel wird auch im kostenpflichtigen Abo Game Pass Ultimate enthalten sein. Wer die Premium Edition vorbestellt hat, kann bereits ab dem 6. Dezember losspielen.