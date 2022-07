Ab 69 Cent im PS Store: Bei diesem Spiel könnt ihr euch die Platin holen, ohne selbst zu spielen

Wollt ihr euren Platin-Hunger mit einer neuen Trophäe stillen? Viel einfacher als mit diesem Spiel geht es wirklich kaum, denn wenn ihr ein ganz gewöhnliches Gummiband besitzt, könnt ihr den Controller einfach für 10 Minuten aus der Hand legen, euch einen Kaffee gönnen und die Trophäe nebenbei einsacken. Noch dazu gibt es das Ganze fast geschenkt. Mit PS Plus (Essential reicht) kostet euch das Spiel, das ihr dafür braucht, gerade mal 69 Cent.

So holt ihr euch die Platin in 10 Minuten

Darum geht es: Im PlayStation Store ist aktuell der große Sommer Sale im Gange. Ihr bekommt dort einige Spiele günstiger, mit denen ihr über Stunden richtig viel Spaß haben könnt, aber eben auch solche, die andere Vorzüge haben - wie Funny Truck. Das Spiel kostet euch im Sale 89 Cent, falls ihr kein PS Plus-Abo habt, mit dem Abo bekommt ihr es noch mal 20 Cent günstiger.

Das Angebot läuft noch bis zum 4. August. Aber keine Sorge: Falls ihr den Termin verpasst, könnt ihr nämlich immer noch für einen knappen Euro zuschlagen.

Was ist Funny Truck? Die Beschreibung im Store sagt darüber nur Folgendes:

Werfen Sie nervige Leute aus Ihrem Truck. Sammel Punkte.

Und genau das ist es auch schon. In dem optisch wenig ansprechenden Spiel fahren wir einen Truck, auf dessen Ladefläche sich Menschen befinden. Kurven wir herum, fallen sie hinaus. Ein Counter zählt, wie viele Leute wir schon rausbefördert haben, beziehungsweise wie viele Punkte wir erhalten haben - und darauf basieren alle Trophäen.

Ein lächerlicher Trick: Falls ihr keine Lust habt, selbst mit dem Truck herumzudüsen, aber gerne an die Platin wollt, gibt es eine gute Nachricht: Der Truck steuert sich ganz einfach mit dem Stick, ganz ohne Gas geben. Nehmt ihr nun ein Gummiband, beispielsweise einen Haargummi, so könnt ihr diesen ganz einfach um die beiden Anlagosticks schlingen, sodass diese in die Controllermitte zeigen. Dann dreht sich der Truck ganz von alleine im Kreis und die Leutchen fliegen.

Bis ihr genug Punkte für die Platin-Trophäe gesammelt habt, sollten nicht einmal ganz 10 Minuten vergehen. Ob euch das die Cents wert sind und ihr stolz auf diese Trophy sein wollt, müsst ihr selbst entscheiden.

Holt ihr euch Spiele wie Funny Truck nur für die einfache Platin oder wollt ihr lieber hart um eure Trophäen kämpfen?