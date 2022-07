PS Store: Für 3,99€ gibt's gerade einen der besten Singleplayer-Shooter der letzten Jahre

Es gibt Spiele, die eine ganze Serie beenden, weil sie so schlecht sind. Und es gibt Spiele, die eine Serie beenden, weil sie trotz hoher Qualität keinen kommerziellen Erfolg feiern können. Titanfall 2 gehört definitiv in die zweite Kategorie. Die Titanfall-Reihe ist in erster Linie für ihren Multiplayer bekannt, doch der zweite Teil bietet eine überraschend starke Singleplayer-Kampagne, die sich kein Shooter-Fan entgehen lassen sollte. Umso besser, dass der Titel momentan für wenige Euro im PlayStation-Store erhältlich ist.

Was? Titanfall 2

Titanfall 2 Für wieviel? 3,99 Euro

3,99 Euro Wo? Im PS Store

Im Bis wann? Das Angebot gilt bis zum 18. August

Titanfall 2 ist ein unterschätzter Shooter

Genre: First-Person-Shooter

First-Person-Shooter Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Das ist die Story: Das Industriekonglomerat IMC und die Widerstandsgruppe Militia liefern sich einen erbitterten Krieg um die Ressourcen auf dem Planeten Typhon. Als angehender Militia-Pilot Jack Cooper liegt es an euch, den Drahtziehern hinter der IMC das Handwerk zu legen und den Krieg zu beenden. Das klingt sehr nach einer 08/15 SciFi-Story, und das ist es auch. Herz der Kampagne ist aber ohnehin die Beziehung zwischen Cooper und seinem Titan, die nicht nur emotional sondern auch lustig ist.

So spielt sich Titanfall 2: Mit Titanfall 2 bekommt ihr einen modernen Shooter, wie er im Buche steht. Die Action ist dynamisch und springt von einem Highlight zum nächsten. Egal ob zu Fuß oder in eurem bulligen Mech – es ist immer etwas geboten. Besondere Manöver wie das entlangrennen an Wänden frischen die Schussgefechte auf und geben Titanfall 2 ein ganz eigenes Spielgefühl. Auch Vertikalität spielt beim Ausschalten der Feinde eine große Rolle.

Ob Titanfall 2 auch etwas für euch ist, erfahrt ihr im großen GamePro-Test:

53 0 Titanfall 2 im Test Fast nichts zu Mech-ern

So schneidet Titanfall 2 in der Kritik ab: Auf Metacritic kann Titanfall 2 für die PS4 ganze 89 von 100 Punkten absahnen – ja, so gut ist das Spiel. Der User-Score ist mit einem Wert von 8.5 nicht weit dahinter angesiedelt. Lob findet vor allem das schnelle und präzise Gameplay. Kritik bekommt der Shooter hingegen für die weniger spannende Geschichte.

Ein Nachfolger zu Titanfall 2 ist nicht in Sicht, doch immerhin bekommt Apex Legends, das im selben Universum spielt, demnächst ein Singleplayer-Spin-Off.

Habt ihr Titanfall 2 bereits gezockt und könnt den Titel vielleicht weiterempfehlen? Oder schlagt ihr bei dem Angebot zu?