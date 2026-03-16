Eine besondere Dragon Ball-Episode wurde nur ein einziges Mal ausgestrahlt, aber wir haben sie nie zu Gesicht bekommen

Dieses Anime-Special gehört zu den seltensten Folgen von Dragon Ball und erschien nur einmal im Fernsehen – und das vor fast 34 Jahren.

Myki Trieu
16.03.2026 | 05:42 Uhr

Son Goku konnte sich nie wirklich mit Anzügen anfreunden. (© Akira Toriyama, Shueisha Toei Animation) Son Goku konnte sich nie wirklich mit Anzügen anfreunden. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Abseits der vielen Film-, Serien- und Spiele-Ableger hat Dragon Ball auch einige besondere Episoden ausgestrahlt. Die meisten gab es anfangs nur in Japan, viele schafften es Jahre später jedoch auch in den Westen.

Eine Episode ist jedoch nur ein einziges Mal in Japan im Jahr 1992 ausgestrahlt worden und danach nie wieder.

Das Sommer-Special, das wir nie zu Gesicht bekamen

Hierbei handelt es sich um das Dragon Ball Z: Summer Vacation Special, das im August 1992 im japanischen Fernsehen auf dem Sender Tokai TV ausgestrahlt wurde.

In dieser besonderen Episode tauchen der junge Son Gohan und Son Goku in weißen Tuxedos auf und besprechen mit den Zuschauer*innen die zehn Dragon Ball-Filme, die zu dieser Zeit bereits erschienen waren.

Hier der Trailer zum neuesten Dragon Ball-Film von 2022:

Video starten 1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Nachdem Vater und Sohn über die Filme gesprochen haben, zerstört Son Goku seinen weißen Anzug, indem er sich kurzzeitig in einen Super-Saiyajin verwandelt und die Kleidung dadurch verbrennt.

Goku begründet seine Aktion damit, dass er sich in so einem schicken Anzug einfach nicht wohlfühlt und lieber seine Kampfsport-Kleidung trägt. 

X-User und Dragon Ball-Fan EmperorBigD hat einen kleinen Ausschnitt des Specials mit englischen Untertiteln auf X hochgeladen, den ihr hier sehen könnt:

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Son Gohan versucht seinem Vater darauf nachzueifern, aber er schafft es merkwürdigerweise nicht, genug Kraft aufzubringen, um seinen Anzug mit seiner Saiyajin-Kraft zu verbrennen. Dabei sollte das eigentlich kein Problem für ihn darstellen.

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Das Special war eine Werbung für den damaligen Film

Das Special endet damit, dass Son Gohan die Zuschauer*innen freundlich dazu auffordert, den neuesten Dragon Ball Z-Film Super Android 13! Im Kino anzuschauen.

Das Special wurde nur im August 1992 ausgestrahlt und danach nie wieder, da es vermutlich nur zu Werbezwecken für den damaligen Film benutzt wurde. Kein Wunder also, dass wir es nie im TV zu Gesicht bekommen haben.

Wie ist eure Meinung zu diesem seltenen Dragon Ball-Special und war Son Gohan damals eurer Meinung nach wirklich zu schwach, um seinen Anzug zu zerstören?

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