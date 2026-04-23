Dragon Ball-Fan spielt seit 1034 Tagen immer denselben unbekannten Nebencharakter, bis er endlich in Sparking! Zero hinzugefügt wird – und sein Leid hat bald ein Ende

Ob Son Goku diesen alten Rivalen aus dem Kampfsport-Turnier wiedererkennt? (© Akira Toriyama / Bandai Namco)

Dragon Ball: Sparking! Zero bietet zwar eines der größten und vielseitigsten Charakter-Roster der Reihe, dennoch vermissen Fans einige Figuren aus der beliebten Anime- und Manga-Reihe von Akira Toriyama.

Ein Fan wartete dabei besonders sehnsüchtig auf Nam und spielt ihn seit Release täglich in anderen Ablegern – in der Hoffnung, dass er auch in Sparking! Zero erscheinen wird. Mit dem neu angekündigten DLC “Super Limit-Breaking Neo“ hat das Warten nun ein Ende: Nam wird endlich zum spielbaren Charakter.

Das Warten hat über 1034 Tage gedauert

Bei dem leidenschaftlichen und entschlossenen Nam-Fan handelt es sich um den YouTuber EL PEJE 2, der seit über zwei Jahren – genau genommen 1034 Tagen – jeden Tag ununterbrochen Videos hochlädt, wie er in unterschiedlichen älteren Dragon Ball-Spielen als Nam Kämpfe bestreitet.

Der Fan hat keinen einzigen Tag ausgelassen. (© EL PEJE 2 / YouTube)

Der Grund? Der YouTuber zählt die Tage, bis der vergessene Nebencharakter aus Dragon Ball ebenfalls Teil des spielbaren Charakter-Rosters von Sparking! Zero wird und hat sich aufgrund seiner Entschlossenheit sogar in der Dragon Ball-Community einen kleinen Namen gemacht.

Mit der Ankündigung des Super Limit-Breaking Neo-DLCs von Bandai Namco im Rahmen der Dragon Ball Games Battle Hour am 19. April 2026 hat sein jahrelanges Warten nun bald ein Ende, denn Nam ist einer der 30 zusätzlichen DLC-Charaktere.

Hier der Trailer zum kommenden großen DLC von Dragon Ball Sparking! Zero:

3:27 Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus

Autoplay

Bis der Fan jedoch Nam endlich in die Hände bekommt, wird es noch eine Weile dauern, da Bandai Namco das genaue Releasedatum für den DLC noch nicht enthüllt hat. Er soll aber noch im Sommer dieses Jahres erscheinen.

EL PEJE 2 muss also noch mindestens 60 Tage weiter Nam spielen, bis der DLC entweder im Juni, Juli oder August 2026 erscheint – immerhin kann er sich zukünftig auf seinen Dragon Ball-Liebling in Sparking! Zero freuen.

Wer war Nam denn noch einmal?

Bei Nam handelt es sich eher um einen kleinen Nebencharakter aus Dragon Ball, den die meisten Fans womöglich bereits vergessen haben. Seinen ersten großen Auftritt hat er beim Arc des Kampfsportturniers, wo er es bis ins Finale schaffte.

Dort tritt er zuerst gegen die Kämpferin Ranfan an, die er knapp besiegt, und danach gegen Son Goku. Obwohl der Kampf intensiv und spannend verläuft, unterliegt Nam dem starken Saiyajin am Ende und verpasst das Preisgeld. Dabei wollte Nam mit dem Preisgeld Wasser für sein von Dürre geplagtes Heimatdorf bekommen.

Nam setzt im Trailer seinen Spezialangriff aus dem Anime ein. (© Akira Toriyama / Bandai Namco)

Als Muten Roshi Nams Gedanken liest, erkennt er seine Beweggründe. Er beschließt, dem verzweifelten Kämpfer zu helfen und gibt ihm schließlich eine Kapsel von Capsule Corp, mit der Nam Wasser transportieren kann.

Im Gegenzug soll er sich jedoch im Publikum als Roshi ausgeben, damit dessen Identität als Jackie Chun im Turnier vor Goku und Krillin geheim bleibt. Nam erscheint als Hintergrund-Figur in Z und GT, aber hatte nach seinem Auftritt im Turnier keine größeren Rollen mehr in der Geschichte von Dragon Ball.

Erinnert ihr euch noch an Nam und welche vergessenen Nebencharaktere sind euch noch im Gedächtnis geblieben?