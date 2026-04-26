Dragon Ball Xenoverse 3: Fans glauben, dass ein neuer Charakter im Spiel der Nachfahre Yamchas sein könnte

Narbe, Kampfhaltung, Stimme – Brett könnte für die Dragon Ball-Community angesichts vieler Ähnlichkeiten ein Nachfahre von Yamchu sein. (© Bandai Namco)

Seit der Enthüllung von Dragon Ball Xenoverse 3 diskutieren Fans kreuz und quer über das Spiel, die Designs und mögliche Verbindungen zu unserer "Gegenwart" – schließlich spielt der neue Ableger in einer weit entfernten Zukunft.

Insbesondere der neue Charakter namens Brett – einer der letzten, den Akira Toriyama vor seinem Tod entwarf – steht im Zentrum der Spekulationen; immerhin ist kaum etwas über ihn bekannt. Mehrere Dragon Ball-Fans sind sich jedoch einig: Bei Brett könnte es sich um einen Nachfahren Yamchas handeln.

3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

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Mehrere Indizien sprechen dafür

Nach den Enthüllungen der spielergesteuerten Charaktere aus Dragon Ball Xenoverse 3 machte sich die Community gleich an die zugehörigen Analysen.

Insbesondere Brett hat es den Fans angetan, schließlich ist er einer der mysteriösesten Charaktere im neuen Spiel; kaum etwas ist über die Figur bekannt. Das reine Design scheint aber einige Parallelen zu einem alten Bekannten zu haben: Für "maury_versal" hat Brett einiges an Ähnlichkeiten zu Yamchu.

Das Bild zeigt dabei die auffälligste Gemeinsamkeit: Bretts Gesichtsnarbe, die der von Yamcha sehr ähnelt.

Auch die Vorwärtskampfhaltung wird als ziemlich ähnlich zu Yamchus Wolf-Fang-Fist-Stil gesehen.

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In der Dragon-Ball-Zeitlinie liegen zwischen dem Ende von Dragon Ball Z (ca. Age 784) und dem Setting von Xenoverse 3 (Age 1000) über 216 Jahre. In dieser Zeit könnten Yamchus Nachkommen (der in der Serie kinderlos blieb, zumindest offiziell) durchaus eine tragende Rolle in der neuen Ära der Menschheit spielen.

Dass Brett keinen Saiyajin-Schwanz besitzt – zumindest im vorgestellten Design –, deutet zudem auf eine menschliche Abstammung hin, was Yamcha als Vorfahren plausibler macht als etwa Goku oder Vegeta.

Ob Brett wirklich ein Yamcha-Nachkomme ist, wird aber erst Xenoverse 3 selbst beantworten. Bis 2027 wird die Community diese Theorie jedenfalls noch ausführlich weiterdenken.

Welchem Vorfahren ordnet ihr Brett zu?