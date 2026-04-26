Dragon Ball Xenoverse 3: Fans glauben, dass ein neuer Charakter im Spiel der Nachfahre Yamchas sein könnte

Brett aus Dragon Ball Xenoverse 3 trägt eine Narbe, kämpft in Yamchus typischer Haltung und klingt ihm ähnlich. Für die Fans ist die Sache damit klar: Das muss ein Nachfahre sein.

Profilbild von Jusuf Hatic

Jusuf Hatic
26.04.2026 | 05:45 Uhr

Narbe, Kampfhaltung, Stimme – Brett könnte für die Dragon Ball-Community angesichts vieler Ähnlichkeiten ein Nachfahre von Yamchu sein. (© Bandai Namco) Narbe, Kampfhaltung, Stimme – Brett könnte für die Dragon Ball-Community angesichts vieler Ähnlichkeiten ein Nachfahre von Yamchu sein. (© Bandai Namco)

Seit der Enthüllung von Dragon Ball Xenoverse 3 diskutieren Fans kreuz und quer über das Spiel, die Designs und mögliche Verbindungen zu unserer "Gegenwart" – schließlich spielt der neue Ableger in einer weit entfernten Zukunft.

Insbesondere der neue Charakter namens Brett – einer der letzten, den Akira Toriyama vor seinem Tod entwarf – steht im Zentrum der Spekulationen; immerhin ist kaum etwas über ihn bekannt. Mehrere Dragon Ball-Fans sind sich jedoch einig: Bei Brett könnte es sich um einen Nachfahren Yamchas handeln.

Video starten 3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Mehrere Indizien sprechen dafür

Nach den Enthüllungen der spielergesteuerten Charaktere aus Dragon Ball Xenoverse 3 machte sich die Community gleich an die zugehörigen Analysen.

Insbesondere Brett hat es den Fans angetan, schließlich ist er einer der mysteriösesten Charaktere im neuen Spiel; kaum etwas ist über die Figur bekannt. Das reine Design scheint aber einige Parallelen zu einem alten Bekannten zu haben: Für "maury_versal" hat Brett einiges an Ähnlichkeiten zu Yamchu.

  • Das Bild zeigt dabei die auffälligste Gemeinsamkeit: Bretts Gesichtsnarbe, die der von Yamcha sehr ähnelt.
  • Auch die Vorwärtskampfhaltung wird als ziemlich ähnlich zu Yamchus Wolf-Fang-Fist-Stil gesehen.
Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In der Dragon-Ball-Zeitlinie liegen zwischen dem Ende von Dragon Ball Z (ca. Age 784) und dem Setting von Xenoverse 3 (Age 1000) über 216 Jahre. In dieser Zeit könnten Yamchus Nachkommen (der in der Serie kinderlos blieb, zumindest offiziell) durchaus eine tragende Rolle in der neuen Ära der Menschheit spielen.

Dass Brett keinen Saiyajin-Schwanz besitzt – zumindest im vorgestellten Design –, deutet zudem auf eine menschliche Abstammung hin, was Yamcha als Vorfahren plausibler macht als etwa Goku oder Vegeta.

Ob Brett wirklich ein Yamcha-Nachkomme ist, wird aber erst Xenoverse 3 selbst beantworten. Bis 2027 wird die Community diese Theorie jedenfalls noch ausführlich weiterdenken.

Welchem Vorfahren ordnet ihr Brett zu?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Dragon Ball Xenoverse 3

Dragon Ball Xenoverse 3

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Dragon Ball Xenoverse 3: Fans glauben, dass ein neuer Charakter im Spiel der Nachfahre Yamchas sein könnte

vor 4 Tagen

Dragon Ball Xenoverse 3 zeigt Bulma in der weit entfernten Zukunft - und die Community rätselt, wie das überhaupt sein kann

vor 5 Tagen

Dragon Ball Xenoverse 3: Release, Gameplay, Story, Charaktere und alles, was wir bisher über den neuen Ableger wissen

vor 5 Tagen

Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere
Aktuelle News
alle anzeigen
One Piece-Animator veröffentlicht Nami-Szene mit Gear-5-Energie – und jetzt fordern Fans von Oda genau das im echten Manga

vor 59 Minuten

One Piece-Animator veröffentlicht Nami-Szene mit "Gear-5-Energie" – und jetzt fordern Fans von Oda genau das im echten Manga
Dragon Ball Xenoverse 3: Fans glauben, dass ein neuer Charakter im Spiel der Nachfahre Yamchas sein könnte

vor einer Stunde

Dragon Ball Xenoverse 3: Fans glauben, dass ein neuer Charakter im Spiel der Nachfahre Yamchas sein könnte
Red Dead Redemption 2: Der Arthur-Schauspieler war so lange mit der Rolle beschäftigt, dass seine Freunde dachten, er lügt und sei eigentlich arbeitslos   3  

vor 12 Stunden

Red Dead Redemption 2: Der Arthur-Schauspieler war so lange mit der Rolle beschäftigt, dass seine Freunde dachten, er lügt und sei eigentlich arbeitslos
LEGO-Bastler baut Motor an den Balrog, damit er Gandalf am laufenden Band verdrischt - und das wird mich verfolgen, wenn ich wieder Herr der Ringe schaue

vor 13 Stunden

LEGO-Bastler baut Motor an den Balrog, damit er Gandalf am laufenden Band verdrischt - und das wird mich verfolgen, wenn ich wieder Herr der Ringe schaue
mehr anzeigen