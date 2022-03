Um in Elden Ring mehr Heilungs- oder Manaflaschen zu bekommen, braucht ihr die Goldene Saat. Wichtig ist aber auch, die Wirkung der Flaschen zu verstärken – gerade falls ihr viel Geist oder Kraft gelevelt habt und eure Balken entsprechend lang sind. Dafür braucht ihr die Heiligen Tränen. Wir verraten euch alle Fundorte.

Limgrave

1. Dritte Kirche von Marika

Die dritte Kirche von Marika befindet sich ganz im Osten von Limgrave, nahe der Region Caelid. Ihr erreicht sie, wenn ihr bei der Gnade Randgebiete von Nebelwald dem Weg in nordöstliche Richtung folgt.

2. Täuferkirche von Callu

Die Täuferkirche befindet sich im Süden Limgraves, auf der Halbinsel der Tränen. Von der Gnade Wall von Schloss Morne reitet ihr einfach westlich den Hang hinauf. Vorsicht: die Gegner hier übertragen Wahnsinn.

3. Pilgerkirche

Die Pilgerkirche ist ebenfalls auf der Halbinsel der Tränen, aber ganz am nördlichen Zipfel. Ihr erreicht es, wenn ihr vom Gräberwall nach Norden reitet.

4. Vierte Kirche von Marika

Auch die Vierte Kirche von Marika ist wieder auf der Halbinsel der Tränen zu finden, gleich bei den Hexenfluchruinen, südwestlich von der Pilgerkirche und nordwestlich vom Gräberwall.

Liurnia

5. Kirche von Irith

Die Kirche von Irith befindet sich an der Grenze zwischen Limgrave und Liurnia. Um sie zu erreichen, geht ihr von der Gnade Seeklippen hinter Schloss Sturmschleier nach Süden.

6. Kirche von Bellum

Die Kirche von Bellum befindet sich in Liurnia, nördlich von der Akademie von Raya Lucaria. Von der Gnade Osttor von Raya Lucaria geht ihr Richtung Norden.

7. Kirche der Inhibition

Die Kirche der Inhibition ist ebenfalls in Liurnia, aber leicht zu übersehen, wenn ihr den Weg nicht kennt. Er ist aber eigentlich ganz einfach, wenn ihr wisst, was ihr tun müsst. Verlasst die Kirche von Bellum in östlicher Richtung und reitet auf die hohe steile Felswand zu. Nun müsst ihr immer nur an dieser entlangreiten – so, dass sie rechts von euch aufragt.

An einer Stelle bleibt euch nichts, als eine Klippe herunterzuspringen, um der Wand weiter zu folgen. Tut das und macht dann wie gehabt weiter, immer an der Wand entlang. Irgendwann geht es noch weiter nach unten.

Vorsicht: An der Stelle, an der auch links von euch Felsen aufragen, sodass ihr fast schon durch eine Art Schlucht reiten müsst, um weiter bei eurer Wand zu bleiben, attackieren euch Riesenratten. Kurze Zeit später überträgt ein Turm links von euch Wahnsinn. Nehmt entsprechende Items mit und rechnet damit, euch heilen zu müssen. Ihr erreicht ein befestigtes Dorf. Reitet hindurch und geradewegs auf die Kirche zu. Noch einmal Vorsicht: Dort erwartet euch ein NPC-Invader.

Caelid

8. Kirche der Seuche

Die Kirche der Seuche findet ihr mitten in Caelid, bei Sellia. Ihr müsst dazu den Bereich am Berg oberhalb von Sellia erreichen. Von der Gnade Gasse von Sellia folgt ihr dem Weg, der sich bergauf schraubt. Vorsicht: Nicht von riesigen Kugeln überrollen lassen!

Altus-Plateau

9. Zweite Kirche von Marika

Die Zweite Kirche von Marika befindet sich mitten auf dem Altus-Plateau. Reitet einfach vom Aussichtshügel des Erdenbaums nach Nordnordosten.

10. Die Kirche der Sturmrufer

Die Kirche der Sturmrufer befindet sich mitten auf dem Altus-Plateau. Ihr erreicht sie am besten von der Wallpfad-Gnade bei Leyndell aus, indem ihr südwestlich geht.

Berggipfel der Riesen

11. Erste Kirche von Marika

Die Erste Kirche von Marika befindet sich auf dem Berggipfel der Riesen. Um diese Region zu erreichen, benötigt es einen gewissen Story-Fortschritt. Ihr findet die Kirche südöstlich des Eisigen Sees.

12. Kirche der Ruhe

Die Kirche der Ruhe ist im Südosten der Region Berggipfel der Riesen. Ihr gelangt zu der Kirche, wenn ihr vom Grabstein der Riesen, der Gnade, die ihr über die Kette erreicht, nach Südwesten geht. Vorsicht vor dem NPC-Invader!

Welche der Kirchen findet ihr besonders schwer zu finden? Habt ihr euch gleich auf die Suche nach ihnen gemacht, um eure Heilung zu verstärken? Verratet es uns in den Kommentaren.