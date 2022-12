Elden Ring-Director hat 'keine Ahnung', was das Spiel so erfolgreich macht und will es auch nicht wissen

Der Erfolg Elden Rings hat den der Dark Souls-Reihe weit überflügelt. Für viele Spieler*innen war FromSoftwares Open World-Epos das erste Soulslike überhaupt. Das hat sich auch in den Verkaufszahlen gespiegelt. Mitte des Jahres waren es über 16 Millionen Einheiten.

In solch einem Fall gehen wir automatisch davon aus, dass das Entwicklerteam alles tut, um zu analysieren, was Elden Ring zum großen Hit gemacht hat, um die Elemente in weiteren Titeln zu übernehmen. Game Director Hidetaka Miyazaki hat da aber laut eigenen Aussagen eine ganz andere Philosophie.

Elden Ring-Schöpfer will sich vom Erfolg des Spiels nicht beeinflussen lassen

Der Game Director gab im Rahmen der PlayStation Partner Awards Japan Asia, bei denen der sogenannte "Grand Award" unter anderem an Elden Ring vergeben wurde, ein Interview (via IGN). Dabei wurde der Director gefragt, was seiner Meinung nach der Grund für den großen Erfolg Elden Rings sei. Darauf antwortete Miyazaki überraschenderweise, dass er das nicht sehr stark analysiert habe. Er erklärte:

Ich habe keine Ahnung, was der Grund war. Also selbst, wenn ich den Erfolg reproduzieren wollte, könnte ich das nicht.

Hier findet ihr unsere Analyse zum Erfolg Elden Rings, verglichen mit der Dark Souls-Reihe:

16:23 Elden Ring gegen Dark Souls - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher?

Falls euch das Statement bekannt vorkommt: Bereits im Juni hatte Miyazaki eine ähnliche Aussage gegenüber dem Magazin 4Gamer getroffen. Allerdings ist es besonders interessant, dass der Elden Ring-Schöpfer immer noch keine andere Antwort hat - und das aus einem ganz besonderen Grund, wie er in diesem neuen Interview verraten hat.

In dem aktuellen Interview führte der Director nämlich aus, dass er sich vom Erfolg von Elden Ring nicht beeinflussen lassen wolle, was die Art angeht, wie er Spiele macht. Miyazaki erklärte, ihm gefalle die Idee nicht, zu versuchen, den Erfolg zu reproduzieren.

Wer schon das ein oder andere Interview mit dem Elden Ring- und Dark Souls-Schöpfer gelesen hat, dürfte weniger überrascht von der Aussage sein. Miyazaki betonte in der Vergangenheit häufig seinen kreativen Drang, nicht zu sehr an Altem festzuhalten und Neues auszuprobieren, was mit Titeln wie Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice und letztlich eben auch Elden Ring bewiesen wurde.

Inwiefern sich Entwickler*innen dann in der Praxis tatsächlich von Erfolgsanalysen fernhalten können, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Was haltet ihr von dieser Aussage?