Elden Ring-App gibt uns grandiose Namen - Wie heißt ihr?

Habt ihr eigentlich schon von Scarecrow, the Forgotten Giraffe oder von Dork, Barber of Nuu Yorek gehört? Falls nicht, keine Sorge, uns waren diese Elden-Ring-Legenden bis gestern auch kein Begriff. All diese Namen stammen nämlich aus einer Generator-App, welche die Kolleg*innen der Seite Polygon entwickelt haben --> direkt zur App

Die GamePro-Redaktion als Elden Ring-Char

Natürlich kamen wir bei der coolen Idee nicht drumherum, flux herauszufinden, wie unsere persönlichen Helden-Namen in Elden Ring wären. Und natürlich wollen wir die euch nicht länger vorenthalten:

Lux Kingseeker, the Rueful Gamer ( Annika )

) Iron Thing, the Sharp Undead ( Rae )

) Nameless, the Embroiled Half-Wolf (Eleen )

) Scarecrow, the Forgotten Giraffe ( Samara )

) Dork, Barber of Nuu Yorek (Linda )

) Red Red Wolf, the Red Warrior (Basti)

Ein neuer Run mit Sister Siegmeyer muss einfach sein

Der Spaß in Elden Ring oder Dark Souls kommt zumindest bei mir auch oft dadurch, dass ich einen ganz bestimmten Charakter erstelle, der dann frei nach Fashionsouls-Manier entweder verdammt cool aussieht oder einfach wie der letzte Lump daherkommt – dem Charakter-Editor sei Dank! So manch einer cosplayed beispielsweise Wolverine mit einem Klauen-Build oder läuft als Indiana Jones nur mit der Peitsche umher.

Und ganz ehrlich, es wäre eine Schande keinen neuen Run mit dem gottgleichen Onionknight Sister Siegmeyer, the Embroiled Tarnished zu starten. Da macht die Reise durch die Lands Between doch gleich doppelt Spaß. Vorbild wäre natürlich der berühmte Zwiebelritter aus der Dark Souls-Trilogie.

Verratet uns euren Elden Ring-Namen

Natürlich wollen wir auch von euch wissen, welche Namen das Elden Ring-Universum für euch vorgesehen hat. Daher ab zum Namensgenerator und dann teilt gerne euren Helden mit einer kleinen Hintergrundgeschichte in den Kommentaren.