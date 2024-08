Spieler zockt Elden Ring auf dem Balkon und nutzt einfach den Bürgersteig als Bildschirm

Elden Ring ist wirklich überall - auch auf den Bürgersteigen San Franciscos!

Die Leute haben schon die verschiedensten Dinge genutzt, um Spiele zu spielen. Von Skyrim auf einer Digitalkamera über CupHead in einem Auto bis hin zu Doom auf so ziemlich allem, was einen Bildschirm hat. Ein Spieler aus San Francisco hat jetzt einen neuen Weg gefunden, um FromSoftwares Action-RPG-Hit Elden Ring zu zocken. Im wahrsten Sinne des Wortes, er spielt nämlich einfach auf dem Bürgersteig.

Elden Ring auf dem Fußgängerweg

Das exotische Gaming-Setup wurde von einem User auf der Plattform X geteilt. In dem kurzen Video ist zu sehen, wie ein Mann auf einem Balkon steht. Neben ihm ist ein Beamer aufgebaut, der das Bild direkt nach unten auf den Bürgersteig wirft. Vorbeikommende Passanten können ihm so bei seinen Kämpfen zusehen. Dazu schreibt er:

"Bin in San Francisco an einem Mann vorbeigegangen, der auf dem Bürgersteig Elden Ring spielt. Das ist der letzte Rest von Kunst + Kultur in dieser Stadt!!!"

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren gibt der User an, dass er den Spieler am nächsten Abend erneut angetroffen und sich ein wenig mit ihm unterhalten habe. Offenbar handelt es sich dabei um den Twitch-Streamer MortimerFathoms, der mit knapp unter 300 Supportern aber noch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft hat.

Laut eigener Aussage hat er zuvor auch schon Dark Souls auf dem Bürgersteig gespielt. Überraschenderweise halten aber nur die allerwenigsten Leute überhaupt an. Die meisten laufen einfach durch sein Spiel, als wäre es gar nicht da.

Andere User feiern die Idee und die Kreativität des Spielers und schlagen vor, dass man sich mit Snacks und Klappstühlen zusammentun sollte. Ungeklärt bleibt aber die Frage, ob der Input-Lag des Beamers das Spiel nicht nochmal deutlich schwerer macht, als es eh schon ist.

Was haltet ihr von der Aktion? Kreativ oder unnötig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!