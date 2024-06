'Willkommen im Club, Befleckter': Spieler versteht nicht, warum sein Kumpel Elden Ring liebt, aber nach dem Triumph über Margit checkt er es

Dass ausgerechnet Margit für neue Elden Ring-Fans sorgt, hätten wir ja nicht gedacht.

Aller Anfang ist schwer. Das gilt nicht zuletzt für alle Spiele von FromSoftware, so also auch für Elden Ring samt DLC Shadow of the Erdtree. Wir beißen ins Gras, stehen wieder auf und versuchen es nochmal – klar, dass das nicht für alle die Definition von Spaß ist.

Dass ebendieser Gameplay-Loop und vor allem das Erfolgserlebnis am Ende etwas ganz Besonderes ist, verstehen viele erst dann, wenn sie es selbst erlebt haben. So ging es auch Reddituser*in Sobekrises, die oder der seine aktuelle Erfahrung momentan auf Reddit teilt.

'Ich habe nicht verstanden, warum mein Freund diese Spiele mochte'

Darum geht's: Der Beitrag auf Reddit ist kurz. Sobekrieses berichtet davon, dass er die Faszination an Elden Ring oder Spielen dieser Art nicht nachvollziehen konnte. Allerdings änderte sich das nach vier Stunden Spielzeit und einem erfolgreichen Kampf gegen Margit.

Hier könnt ihr euch den Reddit-Beitrag anschauen:

Die Community begrüßt ihn auf seinen Beitrag hin zurecht im Club der Befleckten und gratuliert zum Erfolg. Einige sind sogar erstaunt, dass er Margit bereits nach vier Stunden Spielzeit bezwingen konnte.

Dieser gilt laut einigen Kommentierenden nämlich als der härteste erste Boss aller Soulsborn-Spiele. Dem würden wir sogar zustimmen – zumindest, wenn wir schnurstracks zu ihm vorstoßen.

Apropos Schwierigkeitsgrad:

Erkunden wir das erste Gebiet Limgrave vorher hingegen ausführlich, erreichen wir Margit mit einem wesentlich höherem Level sowie besserer Ausrüstung. In diesem Fall haben wir auch wesentlich weniger Probleme mit ihm und seinem fiesen Stock.

Vielleicht hat er aber auch ganz einfach all seine zur Verfügung stehenden Mittel benutzt – also Geister und NPC-Verstärkung beschworen. Auch das macht den Kampf deutlich leichter und nicht wir, sondern Margit muss seine "törichten Ambitionen aufgeben".

Ihr braucht Hilfe in Elden Ring? Dann hier entlang:

So oder so können wir das Gefühl von Sobekrieses total nachempfinden – der erste besiegte Boss ist natürlich etwas ganz Besonderes und hat auch uns nachhaltig mit dem FromSoftware-Virus infiziert.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch eine Weile gebraucht, bis euch das Genre so richtig gepackt hat oder habt ihr schon immer gerne schwere Spiele gespielt? Welchen Souls-Boss habt ihr als erstes umgehauen? Verratet es uns in den Kommentaren!