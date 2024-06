Shard of Alexander in Elden Ring: So bekommt ihr den für Shadow of the Erdtree extrem nützlichen Talisman

Der Talisman ist schon im Hauptspiel nützlich, im DLC aber sogar noch mehr.

Die Scherbe von Alexander (auf Englisch: Shard of Alexander) ist ein Talisman, den ihr euch im Elden Ring-Hauptspiel schnappen könnt. Allerdings müsst ihr dafür eine komplette NPC-Questline absolvieren. Weil das Item für den Shadow of the Erdtree-DLC richtig nützlich ist, führen wir euch in diesem Guide Schritt für Schritt zum Ziel.

Scherbe von Alexander erhalten: So funktioniert die Questline

Um welche Questline geht es? Ihr habt es bestimmt schon erraten: Es ist die von "Potboy" Alexander, dem ihr zuerst in Limgrave begegnet. Danach trefft ihr ihn an unterschiedlichen Orten. Wir listen für euch die wichtigen Begegnungen auf. Darüber hinaus könnt ihr ihn auch noch an anderen Stellen treffen und für den Fire Giant-Bosskampf zur Hilfe rufen.

Schritt für Schritt Anleitung

Erster Schritt: Heilige Brücke, Limgrave. In der Nähe des Ortes der Gnade findet ihr Alexander am Hang, wo er in einem Loch feststeckt (folgt seiner Stimme). Sprecht mit ihn, holt ihn da raus und sprecht noch mal mit ihm. Um ihn zu befreien, müsst ihr ihn tatsächlich attackieren. Stellt euch dazu am besten hinter ihn und nutzt einen oder mehrere schwere Angriffe.

Hier steckt Alexander beim ersten Mal fest.

Zweiter Schritt: Schloss Rotmähne in Caelid (nur verfügbar, wenn das Festival aktiv ist). Alexander steht mit den anderen Personen im Hof. Das hängt jedoch mit Rannis Questline zusammen. Sprecht im Schloss mit ihm, bevor ihr den Bosskampf gegen Radahn absolviert.

Dritter Schritt: Radahn Bosskampf-Arena. Jetzt findet ihr Alexander ganz in der Nähe des Ortes der Gnade, nachdem ihr den Boss besiegt habt. Stellt sicher, dass ihr auch dort mit dem Kriegergefäß sprecht.

Vierter Schritt: nördlich von Nordhochstraße in Liurnia: Geht vom Ort der Gnade nach Norden in Richtung des Carianischen Lehrsaals. Auch hier steckt Alexander wieder fest. Dieses Mal könnt ihr ihn aber nicht einfach "raushauen", sondern müsst Öltöpfe werfen. Mit dem Handbuch [17] des nomadischen Kriegers könnt ihr sie craften.

Redet aber zuerst mit ihm, haut dann erneut auf ihn drauf, bis er sagt, ihm sei eine Idee gekommen, sprecht noch mal mit ihm. Dann stellt ihr euch hinter ihn, werft einen Öltopf, schlagt wieder mit einer schweren Attacke auf ihn ein und führt einen weiteren Dialog, sobald er befreit ist.

Und an dieser Stelle sitzt das Kriegergefäß schon wieder fest.

Fünfter Schritt: Villa Vulkan, außerhalb in der Lava. Alexander wartet dort, wo ihr zuvor den Magma-Lindwurm bekämpft. Sprecht einfach mit ihm, bis der Dialog voll erschöpft ist. Dazu stellt ihr euch am besten auf den Felsen, der ganz nahe bei ihm ist.

Hier nimmt Alexander ein Lava-Bad.

Sechster Schritt: Finale in Farum Azula

Um Alexander hier zu treffen, müsst ihr euch erst mal ziemlich weit durch das Gebiet schlagen und den Boss Duo der Götterskalpe besiegen. Die am nächsten gelegene Gnade ist Drachentempel - Aufzug. Um dorthin zu gelangen, braucht ihr allerdings zwei Steinschwertschlüssel.

Das ist der letzte Ort, an dem ihr Alexander trefft.

Geht von diesem Grace aus weiter zu Alexander, um ein weiteres Mal mit ihm zu sprechen. Danach endet die Quest mit einem Kampf, der euch im Anschluss unter anderem mit dem gesuchten Talisman Shard of Alexander/Scherbe von Alexander belohnt.

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Warum ist der Talisman für die Erweiterung so nützlich?

Sie verstärkt Waffentalente, also die Spezialangriffe von Waffen, um ganze 15%. Und diese Attacken sind bei der Endgame-Schwierigkeit und den schnellen, aggressiven Feinden in der Erweiterung wahre Lebensretter.

Habt ihr Alexanders Questline schon vorangetrieben? Und für welchen Angriff braucht ihr den Talisman?