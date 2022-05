Elden Ring-Builds für alle zehn Klassen: Profi bastelt super hilfreiche Übersicht

Elden Ring lässt uns bei der Wahl des Spielstils freie Hand und versteckt dutzende Rüstungen, Waffen und Zauber in den Zwischenlanden. Für Neulinge, die noch keine Erfahrung mit Spielen von FromSoftware haben, kann die Suche nach dem geeigneten Equipment bzw. die Erstellung des passenden Builds eine große Herausforderung sein. Eine große Hilfe bieten jetzt zehn Klassen-Übersichten, die super übersichtlich von Level 1 bis ins Endgame das genau Equipment angeben.

Hilfreiche Builds für alle zehn Klassen

Die tollen Build-Guides stammen von Elden Ring-Profi Leesinmain1992, der die super hilfreichen Wegweiser auf Reddit gepostet hat. Ob ihr als Starter-Klasse einen Bettler ausgewählt habt oder eine Heldin, spielt dabei keine Rolle, die Guides eignen sich für all eure Charaktere.

Das zeigen die Übersichten: Zum einen mehrere Loadouts, je nach eurem aktuellen Charakter-Level samt dazugehörigen Stats. Darunter welche Zauber ihr benötigt, welche Talismane hilfreich sind, welche Rüstung angelegt wurde und vieles mehr.

Krieger

Bandit

Held

Prophet

Gefangener

Samurai

Astrologe

Vagabund

Bekenner

Bettler

Die Builds sind ein weiteres Beispiel dafür, wie hilfsbereit und engagiert die Souls-Community ist. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Arbeit in solche Hilfen fließt.

Wo finde ich die Ausrüstung? Wollt ihr die Builds exakt nachbauen, werdet ihr sicher noch das ein oder andere Item benötigen, erst recht, wenn ihr gerade neu gestartet seid. Da die Open World riesig ist, braucht ihr einen guten Wegweiser. Hier lohnt ein Blick ins Elden Ring-Wiki. Hier könnt ihr das gesuchte Item einfach in die Suchmaske eingeben und gelangt so auf den Datenbankeintrag samt Beschreibung, wo der jeweilige Gegenstand in den Zwischenlanden zu finden ist.

Um euch die Reise durch die Zwischenlande ein wenig zu erleichtern, findet ihr auf GamePro allerhand Guides. Wollt ihr nämlich in Elden Ring alles entdecken, führt an kleinen Hilfen oft kein Weg vorbei. Guides und die Schwarmintelligenz der tollen Souls-Community zu nutzen, hat schließlich auch einen großen Reiz und man ist erstaunt, was man alles übersehen hat. Für eine komplette Übersicht navigiert ihr auf der Themenseite zum Spiel auf den entsprechenden Tab.

Hier erfahrt ihr unter anderem, wie ihr alle Enden freischaltet, früh an sehr coole Waffen gelangt oder auch wichtige Materialien wie die Heiligen Tränen und die Goldene Saat findet.

Welcher von den zehn Builds ist euer Favorit und welcher kommt eurem aktuellen Charakter am nächsten?