"Mach einfach, was Du willst": Elden Ring-Director hat dem Chef vom neuen Koop-Ableger Nightreign den perfekten 5-Wort-Ratschlag gegeben

Elden Rign: Nightreign fügt dem bisherigen Konzept des Titels einige Neuerungen hinzu.

Elden Ring: Nightreign stellt das Spielprinzip von Elden Ring gehörig auf den Kopf. Dem gnadenlosen RPG-Gameplay wird eine Mischung aus Koop-, Battle Royale- und Roguelike-Elementen als Krone aufgesetzt. Wie es dazu kommen konnte, erklärt der Ratschlag, den der Elden Ring-Director Hidetaka Miyazaki dem Hauptverantwortlichen hinter Nightreign gegeben hat. Er wirkt radikal, genial und regelrecht erfrischend. Außerdem spiegelt er wohl hervorragend die From Software-Design-Philosophie wider.

"Mach einfach, was Du willst": Elden Ring Neightreign-Director hat von Hidetaka Miyazaki einen wichtigen Ratschlag bekommen

Darum geht's: Mit der Ausrichtung von Elden Ring Nightreign dürften wohl nur die Allerwenigsten From Software-Fans gerechnet haben. Das Spiel klingt mit seinem Konzept so gar nicht nach dem, was die Dark Souls-, Bloodborne- und Elden Ring-Macher bisher so abgeliefert haben. Dementsprechend gemischt fallen auch bei uns die Reaktionen auf die Ankündigung aus:

Hier könnt ihr euch unsere erste Preview zu Elden Ring Nightreign anschauen:

13:27 Elden Ring Nightreign angespielt - Wir haben das neue Spiel schon ausprobiert!

Autoplay

Wie ist es dazu gekommen? In einem Interview mit PC Gamer spricht Junya Ishizaki darüber, wie er überhaupt zum Director des neuen Koop-Ablegers von Elden Ring geworden ist. Der Vorschlag dazu sei sogar von Miyazaki höchstpersönlich gekommen. Der habe gesagt, es sei schlicht an der Zeit gewesen, dass Junya sich ausprobiere.

Der beste Ratschlag: Nachdem er einige Ideen vorgestellt hatte und diese allesamt grünes Licht bekamen, habe er vom Elden Ring-Chefentwickler Hidetaka Miyazaki noch den einen großen Ratschlag erteilt bekommen, der seinem Selbstvertrauen einen ordentlichen Schub verpasst habe.

"Die eine Sache, die wirklich heraussticht, war, dass er für dieses Projekt gesagt hat, ich solle es einfach genau so machen, wie ich es will."

Das zeigt nicht nur, wie groß das Vertrauen des Elden Ring-Masterminds in seinen Kollegen und dessen Fähigkeiten sein muss, sondern auch, welche Regeln beim From Software-Entwicklerstudio offenbar dazu beitragen, dass die Spiele so gut und beliebt werden.

Das weckt natürlich auch Erinnerungen an die Rede von Swen Vincke (Larian Studios, Baldur's Gate 3) bei den Game Awards. Der hatte in seiner berührenden Ansprache daran erinnert, Spiele zu entwickeln, die die Menschen selbst spielen wollen.

Wie findet ihr die Herangehensweise von Hidetaka Miyazaki und was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt?