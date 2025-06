Elden Ring Nightreign-Fan besiegt in Solo-Run alle Gegner und den Endboss des Spiels nur mit einer unscheinbaren Glocke

Wer braucht schon eine Waffe, wenn es auch eine ganz schön mächtige Glocke gibt?

Wenn wir in Elden Ring: Nightreign durch Limveld hetzen, bleibt nicht viel Zeit, uns mit jedem Item zu beschäftigen. Da lässt sich ein Gegenstand wie die Gespensterrufende Glocke schnell mal übersehen oder unterschätzen.

Tatsächlich kann die aber eine mächtige Waffe sein, zumindest wenn wir genug Fokuspunkte (Mana) zurückgewinnen, um sie regelmäßig zu nutzen und entsprechende Buffs mitbringen. Ein Streamer hat mit dem Item einen kompletten Run zum Endboss bestritten und diesen damit in die Knie gezwungen.

Nighreign-Endboss nur mit einem Gegenstand und ohne Waffe besiegt

Zauber und Anrufungen entfesseln wir in Nightreign in der Regel mit Waffen wie Siegeln oder Stäben. Aber auch die Gespensterrufende Glocke, die wir auf einen Verbrauchsitem-Slot legen können, hat einen magischen Angriff am Start.

YouTuber Syrobe zeigt, dass dieser sogar ausreicht, um einen kompletten Endboss-Run zu bestreiten. Entsprechendes Können und eine gute FP-Regeneration sind aber vorausgesetzt, schließlich verbraucht die Glocke Fokuspunkte. Sie ruft damit geisterhafte Projektile, die Gegner*innen gezielt verfolgen, um schließlich in sie einzuschlagen und Schaden zu verursachen.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie das funktioniert:

Syrobe erklärt, dass die Angriffe als Zauber, nicht als Anrufungen gelten und entsprechend skalieren. Daher entfaltet die Glocke erst ihre volle Kraft in Kombination mit entsprechenden Relikten und einer guten Charakter-Skalierung.

Es gibt außerdem einen Trick, mit dem sich auch während des Rennens Zauber spammen lassen, den der Streamer am Anfang des Videos zeigt.

Auf dem Weg zum Endboss muss Syrobe den Tausendfüßlerdämon und den Nameless King als Nachtbosse bezwingen. Beim Endboss des Spiels, dem Nachtaspekt, der zwei Phasen und Lebensbalken mitbringt und massive Flächenschaden-Attacken entfesseln kann, ist ordentlich Geduld gefragt!

Das ist entscheidend, falls ihr Glöckner*in von Nightreign werden wollt

FP-Regeneration ist eine große Herausforderung für alle, die in Nightreign magische Angriffe nutzen wollen, da es im Gegensatz zu Elden Ring neben den Heilungsflaschen keine Flasks gibt, die Fokuspunkte wiederherstellen.

Abseits von Orten der Gnade lassen sie sich nur mit entsprechenden zufällig erhaltenen Perks, an ganz bestimmten Umgebungselementen oder mit einem Verbrauchsitem namens Sternenlichtsplitter herstellen.

Hier haben wir auch einfach beim ersten Grabstein ganz in der Nähe unseres Spawn-Punktes nachgeschaut und hatten Glück.

Die Einsiedlerin (auf Englisch: Recluse) verfügt allerdings daneben auch über ein Charaktertalent, das FP wiederherstellen kann. Folglich fiel die Wahl bei Syrobe logischerweise auf diese Klasse.

Die Gespenterrufende Glocke ist ein Item, das zufällig in Limveld gefunden werden kann, in der Regel bei großen Grabsteinen. Allerdings gibt es auch Relikte, dank denen es sofort zu Beginn der Expedition in unserem Inventar ist. Darauf verzichtet Syrobe jedoch zugunsten von Relikten, die sich auf Zauberschaden und FP auswirken und verlässt sich bei der Suche auf sein Glück.

Habt ihr das Item auch schon benutzt oder habt ihr es bisher ignoriert?