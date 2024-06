Gigantische Katanas und Explosivbolzen: Der Elden Ring-DLC bringt ganze 100 neue Waffen mit - und es klingt, als wären manche lächerlich mächtig

Dieser noch namenlose DLC-Charakter hat schon mal ein sehr cooles Schwert dabei.

Die Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni und wird richtig umfangreich. Der DLC führt uns in ganz neue Areale, hat frische Bosse, NPCs und Mechaniken im Gepäck – und natürlich auch jede Menge Waffen. Was das in Zahlen bedeutet, dazu hat Publisher Bandai Namco sich jetzt geäußert.

Zudem klingt es nach ersten Anspiel-Sessions so, als sei das neue Arsenal teilweise lächerlich stark. Wobei ... verglichen mit den fiesen Gegnern, die uns erwarten, ist das vielleicht gar nicht so lächerlich, sondern äußerst nötig!

100 Waffen, 8 Waffentypen und jede Menge Abwechslung

Wir wussten bereits, dass es gleich acht komplett neue Waffenkategorien im DLC geben wird, Bandai Namco hat hierzu aber jetzt noch konkretisiert (via gamesradar.com):

"[Es gibt] rund 100 neue Waffen, darunter acht neue Kategorien mit jeweils mehreren Variationen."

Auch die neuen Kategorien sind inzwischen bekannt:

Leichte Großschwerter (Light Greatswords)

Groß-Katanas (Great Katanas)

Parfümflaschen (Perfume Bottles)

Bestienklauen (Beast Claws)

Nahkampfkunst (Hand-to-hand Arts)

Rückwärts gerichtete Schwerter (Reverse-hands Swords)

Wurfwaffen (Throwing Weapons)

Stoßschilde (Thrusting Shields)

In diesem Artikel erfahrt ihr mehr darüber:

Da einige Personen den DLC außerdem schon anspielen durften, werden wir bereits mit vielen Eindrücken zu den ganz frischen Waffen versorgt. Falls ihr wissen wollt, was Kollegin Linda beim Anspielen erlebt hat, schaut mal in ihren Artikel:

Das könnt ihr von den neuen Waffen erwarten

Die neuen Waffen sind ziemlich vielfältig und ungewöhnlich, wie beispielsweise die Parfümflaschen, die ihr ausrüsten und unendlich einsetzen könnt, um eure Feinde mit Elementarschaden zu beschießen. Aber das Arsenal ist eben nicht nur kreativ, sondern wohl auch ziemlich wirksam.

Streamer Distorion2 berichtet auf Twitch beispielsweise von den Groß-Katanas und betont, dass diese so gigantisch seien, dass es schon lächerlich ist. Sollten sie dabei mit Katana-typisch flottem Moveset daherkommen, dürften sie bei der Reichweite ziemlich vernichtend sein. Eines dieser Katanas verfügt außerdem laut des Streamers über ein dreifaches Ichimonji als Spezialattacke.

Hier könnt ihr euch noch mal einige DLC-Eindrücke im Video anhören:

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird mehr vom Gleichen - und das ist gut so!

Auch zu den Schnellfeuer-Armbrüsten teilt Distortion2 eine spannende Info, nämlich, dass es explosive Bolzen gibt. Hierzu merkt er an, dass das beim freien Zielen gerade im PvP ausgenutzt werden könne, indem Leute auf den Boden schießen und ihn praktisch unter den Füßen des Gegenübers explodieren lassen. Aber auch für PvE-Spieler*innen klingt das durchaus reizvoll.

Allerdings merkt der Speedrunner an, dass der DLC auch ein ordentlich hohes Niveau auffahre, für das wir uns gut rüsten müssen. Er nennt beispielsweise einen knackigen Einstiegsboss, Gegner mit extrem vielen Lebenspunkten und sagt, dass die Feinde richtig gut austeilen können.

Auf welche Art von Waffe habt ihr im DLC bisher am meisten Lust?