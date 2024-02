Elden Ring enthüllt 10 neue Waffentypen und Kampftechniken für Erweiterung Shadow of the Erdtree

Bei dieser neuen Spezialtechnik wachsen eurem Charakter Stacheln aus dem Rücken.

Habt ihr in Elden Ring schon sämtliche Kampfstile und Builds ausprobiert? Dann wird es ab dem 21. Juni wieder besonders spannend für euch. Die Shadow of the Erdtree-Erweiterung bringt nämlich nicht nur neue Kampftechniken, sondern auch komplett neue Waffen-Gattungen.

Im ersten Trailer sah das schon ziemlich abenteuerlich aus. Von Stachelauswüchsen über riesige Wurf-Pötte bis hin zu Matrial Art-Kicks und Schnellfeuer-Armbrust: Wir stellen euch die neuen Möglichkeiten vor.

Die neuen Waffentypen

FromSoftware hat bereits bestätigt, dass der DLC nicht nur mit neuen Waffen, sondern acht komplett frischen Waffentypen daherkommt.

Im Trailer ist noch nicht bei allen gezeigten Schwertern und Co. sicher, ob es sich wirklich um eine komplett neue Gattung handelt, aber wir listen diejenigen auf, bei denen es wahrscheinlich ist.

Hier könnt ihr euch noch mal den ganzen Trailer mit allen Szenen, die wir im Folgenden erwähnen, anschauen:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Schnellfeuer-Armbrust

Mit dieser Armbrust können wir ein echtes Feuerwerk entfachen.

Armbrüste sind an sich erst mal kein neuer Waffentyp in Elden Ring, es gab sie schon zu Release im Hauptspiel. Im DLC-Trailer sehen wir allerdings eine ganz neue Variante, die von einem Charakter mit mehreren Brandbolzen geladen wird. Diese sorgen schnell nacheinander abgefeuert für ein echtes Effektgewitter.

Martial Arts

Gegnern mit schicken Moves ins Gesicht treten - Das wird im DLC möglich!

Eine der überraschendsten Trailer-Szenen ist die, in der ein Charakter einen Feind auf einmal im Martial Arts-Stil angreift. Etwas Derartiges gab es in Elden Ring bisher noch nicht. Hier werden eher Erinnerungen an Sekiro-Gegnertypen wach. Vermutlich lässt der Kampfstil sich über einen bisher unbekannten Waffentyp freischalten.

"Umgekehrtes" Doppel-Krummschwert

Dieser Ritter legt Wert auf Stil.

Eine Dungeon-Szene ist gleich aus zwei Gründen interessant: Sie zeigt nämlich einen neuen Doppelbosskampf; gleichzeitig wird das Duo aber auch noch mit einer bisher nicht dagewesenen Waffengattung bekämpft.

Der Charakter führt im Akimbo-Stil je ein Krummschwert in jeder Hand und hält den Griff dieser dabei auch noch um 180 Grad rotiert. Ob das praktisch ist, kann man sich sicher streiten, aber es sieht zumindest cool aus.

Ausrüstbare Wurfwaffen

Unendlich Dolche Werfen? Auch das geht im DLC.

Spannend ist auch die Begegnung, bei der ein Charakter mit Wurfdolchen nach einem Gegen schmeißt. Wurfdolche als solche würden uns erst mal nur ein müdes Gähnen entlocken, hier handelt es sich aber offenbar nicht um die üblichen Verbrauchsgegenstände.

Stattdessen lassen sich diese Dolche anscheinend ausrüsten und können dann unendlich geworfen werden. Der typische Nahkampfstich wird also zur praktischen Fernkampfattacke. Wir sind sehr gespannt, welche weiteren ausrüstbaren Wurfwaffen es noch geben wird.

Schildwaffen

Der Schild mit integriertem Speer sieht richtig schick aus.

Auffällig wirkt außerdem ein ganz besonderer, schmaler, langer Schild, in den ein Doppelspeer integriert ist. Bei dieser mächtigen Großwaffe dürfte es sich um eine interessante Kombination aus Offensiv- und Schutz-Ausrüstung handeln.

Im exklusiven Interview von GameStar-Kollegin Petra erfahrt ihr noch mehr über den DLC:

Neue Kampftechniken aus dem Trailer

Neben den neuen Waffentypen waren bisher unbekannte Techniken zu sehen, die sich auf unterschiedliche Weise nutzen lassen dürften. Dazu gehören Spezialangriffe, Wurfobjekte, aber auch Zauber.

Flugangriff: Wir können nun wohl die bekannte Flug-Attacke des Schmelztiegelritters nutzen. Womöglich handelt es sich hier um einen Spezialangriff, beziehungsweise eine Kriegsasche.

Wir können nun wohl die bekannte Flug-Attacke des Schmelztiegelritters nutzen. Womöglich handelt es sich hier um einen Spezialangriff, beziehungsweise eine Kriegsasche. Nilpferdstacheln: Die Technik, bei der einem Charakter Stacheln aus dem Rücken wachsen, dürfte in dieselbe Kerbe schlagen. Über diesen Angriff verfügt übrigens auch ein Nildpferd-Monster im DLC.

Die Technik, bei der einem Charakter Stacheln aus dem Rücken wachsen, dürfte in dieselbe Kerbe schlagen. Über diesen Angriff verfügt übrigens auch ein Nildpferd-Monster im DLC. Riesen-Wurftopf: Bei dem gigantischen Wurftopf könnte es sich um ein Verbrauchsgut handeln, aber auch um eine Spezialattacke.

Bei dem gigantischen Wurftopf könnte es sich um ein Verbrauchsgut handeln, aber auch um eine Spezialattacke. Bären-Communion: Der Charakter mit dem riesigen Bärenkopf könnte darauf hindeuten, dass es neben den Drachen-Communion-Zaubern aus dem Hauptspiel nun auch Runenbären-Magie gibt.

Der Charakter mit dem riesigen Bärenkopf könnte darauf hindeuten, dass es neben den Drachen-Communion-Zaubern aus dem Hauptspiel nun auch Runenbären-Magie gibt. Neuer Zauber: Wir sehen außerdem einen neuen Zauber, bei dem die Wirkerin in die Luft steigt.

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für alle Plattformen, auf denen Elden Ring verfügbar ist, also PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Den DLC alleine könnt ihr für knapp 40 Euro in den digitalen Stores erwerben. Es handelt sich um die größte Erweiterung, die FromSoftware je herausgebracht hat.

Welche der neuen Waffentypen und Kampftechniken aus dem Trailer sprechen euch am meisten an? Und habt ihr noch weitere entdeckt?