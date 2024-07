Elden Ring: Diese 3 Bosse aus Shadow of the Erdtree findet ihr am schwersten

Messmer hat es nicht ganz auf das höchste Treppchen geschafft.

Im Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree treten wir gegen eine ganze Reihe neuer Bosse an – und manche der Kämpfe haben es ganz schön in sich. Ich habe euch in meinem persönlichen Ranking bereits verraten, an welchen Oschis ich mir besonders die Zähne ausgebissen habe.

Gleichzeitig wollten wir in unserer Umfrage wissen, welche die schwersten Erweiterungs-Gegner für euch waren. Das Ergebnis verraten wir euch hier.

Die 3 schwersten Elden Ring DLC-Bosse: So habt ihr abgestimmt

In unserem Ranking und der Auswahl für euch waren nur die 11 "großen" Bosse aufgelistet, also diejenigen, die mit einem Echo als Belohnung daherkommen, plus Bayle. Den haben wir mit aufgenommen, weil sein Kampf ebenfalls richtig groß inszeniert ist und er das Drachenherz droppt. Hier könnt ihr noch mal reinschauen:

Ihr konntet insgesamt drei Stimmen für die knackigsten Bosse verteilen. Das ist bei eurer Abstimmung herausgekommen (zuletzt abgerufen am 15. Juli um 17:00 Uhr):

3. Messmer der Pfähler (14%, 330 Abstimmungen)

Messmer ist wohl der bekannteste Boss aus der Erweiterung.

Messmer war im ersten Trailer sehr präsent als Gesicht des DLCs, tatsächlich ist er aber der ersten der drei Pflichtbosse. Er bringt jede Menge Kombos, Feuer und natürlich Pfähle mit und kommt mit einer zweiten Phase, in der wir es mit riesigen Schlangen zu tun bekommen. Ihr habt uns zugestimmt, dass diese einfacher ausfällt als die erste Phase. Trotzdem hat es für einen dritten Platz gereicht.

2. Bayle der Schreckliche (16%, 380 Abstimmungen)

Der Bayle-Kampf ist beeindruckend, aber auch wirklich knackig.

Der Kampf gegen Bayle ist großartig inszeniert, bringt aber auch ein echtes Effektgewitter mit. Anders als Messmer legt der riesige Drache in seiner zweiten Phase noch mal ordentlich einen drauf und wird um einiges aggressiver. Damit hat er es – wenig verwunderlich – auf den zweiten Platz in eurem Ranking geschafft.

1. Radahn (37%, 899 Abstimmungen)

Radahn ist der klare Sieger.

Platz 1 haben wir ein wenig kommen sehen. Endboss Radahn gewinnt mit ganzen 37% der Stimmen. Der Endgegner des DLCs fährt ein richtig knackiges Niveau auf und gilt in der Souls-Community als einer der schwersten oder sogar der schwerste FromSoftware-Boss.

Er würgt uns so schnelle Kombos rein, dass Fans schon sagen, ihnen komme Malenia jetzt im Vergleich wie Zeitlupe vor. Zudem bringt er jede Menge Flächenattacken mit.

Euer Ranking für die ersten drei Plätze deckt sich übrigens komplett mit unserer Einschätzung. Generell kommt es beim Schwierigkeitsgrad der DLC-Bosse jedoch stark darauf an, in welche Richtung ihr zuerst geht, wie viele Scadu-Fragmente ihr wann einsammelt und auch auf welchen Build ihr setzt.

Das sind die übrigen Plätze

Hier bekommt ihr eine Übersicht über die Stimmen für die anderen Bosse:

Kommandant Gaius (11%, 261 Abstimmungen)

Rellana, Zwillings-Mondritterin (8%, 187 Abstimmungen)

Fäulnisritter (3%, 83 Abstimmungen)

Midra, Herr der Rasenden Flamme (3%, 81 Abstimmungen)

Avatar des Scadubaums (3%, 60 Abstimmungen)

Göttliche Bestie Tanzender Löwe (3%, 60 Abstimmungen)

Metyr, Mutter der Finger (1%, 29 Abstimmungen)

Romina, Heilige der Knospe (1%, 28 Abstimmungen)

Bei diesen Bossen weicht euer Ranking ein wenig von unserem ab. Grundsätzlich gilt jedoch: Beißt ihr euch an einem der Gegner so richtig die Zähne aus, gibt es in der Regel ein Build, mit dem ihr euch den Obermotz wesentlich leichter machen könnt.

Schaut doch mal in unserer Guide-Sektion vorbei. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Scadu-Fragmente, Verehrte Geisteraschen und Tipps für einzelne Bosse.

Hattet ihr mit diesem Ausgang gerechnet?