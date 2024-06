Elden Ring Hornherold - So schließt ihr die NPC-Questline im DLC ab

Der Hornherold hat die längste Questreihe im DLC, wo ihr jeden Schritt genau ausführen müsst.

Der Hornherold gehört zu den interessanten NPCs in Shadow of the Erdtree. Der vermummte Kämpfer macht recht deutlich, dass er ganz eigene Ziele verfolgt, denen ihr besser nicht im Weg steht. Dabei ist es sehr einfach, seine Questreihe zu blockieren, wenn ihr zu schnell der Geschichte folgt.

Vor dem Brechen der großen Rune

Die erste Gnade mit dem Herold findet ihr direkt in der Mitte des Grabfeldes.

Zum ersten Mal trefft ihr den Hornherold an der Gnade “Drei-Wege-Kreuzung”, direkt im ersten Gebiet. Dort steht er zusammen mit Freyja. Sprecht mit ihm und er gibt euch eine Karte mit den Kreuzen in der Nähe. Erschöpft seine Dialoge und geht weiter.

Danach könnt ihr ihn ein weiteres Mal in Scadu Altus antreffen. Die Gegend erreicht ihr am einfachsten, indem ihr den Boss von Schloss Ensis erledigt. Es gibt aber auch noch andere Schleichwege.

Ihr trefft ihn an der ersten Gnade des Gebiets “Kreuz an der Hochstraße”, wo er diesmal mit Leda auf euch wartet. Sprecht wieder mit ihm, erhaltet eine weitere Kreuzkarte, und sprecht wieder so lange mit ihm, bis er nichts Neues zu sagen hat.

Danach geht es erst weiter, wenn ihr die Rune am Schattenbergfried gebrochen habt, was alle Quests voranschreiten lässt.

Nach dem Brechen der großen Rune

Reitet ihr auf den Schattenbergfried zu, dann werdet ihr kurz vor dem Eingang eine Nachricht bekommen. Irgendwo wurde eine Rune gebrochen. Geht sicher, dass ihr die Gnade “Vorderseite des Schlosses” aktiviert habt, betretet aber auf keinen Fall den Bergfried.

Leda wird nach dem Brechen der Rune etwas mordlustig.

Reist stattdessen zur Gnade zurück, wo ihr auf den Herold und Leda getroffen seid. Sprecht noch einmal mit beiden so lange, bis sie nichts Neues zu sagen haben.

Was ihr Leda ratet ist übrigens vollkommen egal. Sie wird immer dieselbe Entscheidung treffen. Rastet mehrfach, bis der Hornherold verschwunden ist und Leda euch verrät, dass er gen Schattenfeste gezogen ist.

Das Flusspferd ist mit Hilfe des Herolds bedeutend einfacher.

Kehrt dann zum Schattenbergfried zurück. Ihr könnt den Hornherold nun für den Bosskampf gegen das goldene Flusspferd beschwören, was ihr auch tun solltet. Sein Zeichen ist rechts vom Tor zum Boss.

Kämpft euch danach bis zu den Mauern mit den brennenden Booten vor, wo einer der roten Ritter ein Tor samt Fahrstuhl bewacht. Hier gibt es nicht nur eine Abkürzung zur Gnade im Raum des Flusspferdes, sondern auch zwei Beschwörungszeichen.

Hier findet ihr die beiden Beschwörungszeichen. Kämpft besser gegen Leda, sonst endet die Quest des Herolds hier.

Kämpft unbedingt mit dem Hornherold gegen Leda, sonst endet die Quest sofort. Sammelt eure Belohnung ein und Kämpft euch weiter durch den Bergfried.

Hilfe beim Kampf gegen Messmer

Habt ihr den Boss des Turms erreicht, dann könnt ihr den Hornherold zu Hilfe holen. Sein Zeichen ist aber nicht vor der Tür, sondern im Bossraum selbst. Passt also auf.

Messmer ist ein harter Gegner, der mit dem Herold einfacher wird. Ansonsten lässt er euch kaum Luft um euch zu heilen.

Sprecht nach dem Kampf mit ihm im Bossraum. Sein Rachefeldzug ist allerdings noch nicht vorbei. Dafür müsst ihr aber weiter zu den Uralten Ruinen von Rauh.

Kurz vor der Kirche der Knospe, die ihr automatisch im Verlauf der Geschichte erreicht, wird der Hornherold über euch als rotes Phantom herfallen. Besiegt ihn und ihr erhaltet seine Ausrüstung und die Questreihe ist beendet.

Die wahre Belohnung

VORSICHT, SPOILER ZUM ENDBOSS!

Die Belohnung für die Quest wird erst später wirklich klar. Denn der vorletzte Boss ruft verschiedene NPCs zur Unterstützung. Habt ihr die Questreihe erledigt, dann wird der Hornherold nicht an dem Kampf teilnehmen und ihr macht es euch einfacher. Habt ihr die Quest nicht erledigt, dann kämpft er hier gegen euch, aber ihr erhaltet immer noch seine vollständige Ausrüstung.